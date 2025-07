Il Gruppo FS investe sul futuro: 20mila assunzioni entro il 2029

IL GRUPPO FS punta a diventare il treno ad alta velocità dell’occupazione italiana. E lo fa con 20mila nuove assunzioni, 100 miliardi di investimenti e un piano strategico che guarda dritto al 2029 e punta a trasformare l’intero ecosistema ferroviario italiano. Il gruppo guidato da Stefano Antonio Donnarumma (nella foto) vuole diventare non solo più efficiente, moderno e competitivo, ma anche più umano, flessibile e inclusivo. L’obiettivo è portare la forza lavoro complessiva a 105.000 dipendenti, innestando nuove competenze e restituendo centralità a un capitale umano spesso sottovalutato nel dibattito su infrastrutture e trasporti. Le figure richieste sono tante e trasversali: ingegneri, operatori di cantiere, macchinisti, capitreno, esperti digitali e della cybersicurezza, professionisti delle nuove tecnologie, fino a ruoli di supporto come gli assistenti di stazione e i profili amministrativi. Ma il vero motore dell’operazione è il ricambio generazionale, con una forte attenzione alle giovani competenze e alla formazione continua. "Vogliamo prepararci al lavoro che cambia – spiega Gian Luca Orefice, Chief People, Culture & Transformation Officer del Gruppo FS – Per questo puntiamo su percorsi di apprendistato, scuole-lavoro (PCTO), alta formazione e nuove Academy dedicate: a Milano ne nascerà una interamente pensata per la sicurezza aziendale".

Il piano non si limita alla ricerca dei tradizionali mestieri ferroviari, ma amplia lo sguardo verso le competenze digitali, la gestione dei dati, l’innovazione organizzativa. Nel 2024 il numero di dipendenti è cresciuto fino a 96.335, con un incremento del 4% rispetto al 2023. L’età media è di 42 anni, in discesa grazie alle assunzioni, mentre la presenza femminile sale al 21,5% anche nei ruoli tecnici, abbattendo le vecchie barriere di genere. Un tassello fondamentale della trasformazione è anche il nuovo contratto aziendale siglato con i sindacati, che rivede completamente l’organizzazione del lavoro. Turni più flessibili, aumenti retributivi in tre tranche, somme una tantum, nuove indennità accessorie aggiornate dopo anni di stasi e, soprattutto, una forte attenzione al welfare e all’equilibrio vita-lavoro. "Siamo intervenuti in maniera sistemica per rendere più efficienti i turni e più coerenti con le esigenze industriali – continua Orefice – Abbiamo rivalutato le indennità del personale di bordo, rendendo più dinamico l’utilizzo dell’equipaggio, soprattutto nelle fasce notturne. È un intervento anche di giustizia e aggiornamento".

Tra le novità del contratto spiccano anche strumenti a sostegno della genitorialità, della salute fisica e mentale, con l’introduzione di unità sanitarie territoriali e pacchetti personalizzati di prevenzione. Un impegno tangibile verso il benessere individuale, che fa di FS un esempio di azienda pubblica attenta alla persona, non solo al risultato. Ma la trasformazione coinvolge anche la sicurezza nei luoghi di lavoro e nelle stazioni. Il personale di FS Security è aumentato da 1.000 a 1.300 unità, con la sperimentazione delle bodycam già attiva in cinque Regioni. Nelle stazioni medio-piccole, prive di gate, arriva il progetto “Alta Concentrazione”, che prevede control room, presidio fisico e sorveglianza costante per tutelare viaggiatori e lavoratori. "La sicurezza è un valore non negoziabile per noi – ribadisce Orefice – Vogliamo garantire ambienti sicuri, protetti e moderni, non solo sui treni ma anche nei cantieri e negli scali più periferici".

Tutto ciò avviene mentre il Gruppo si prepara a gestire la grande sfida dei trasporti del futuro: sostenibilità, elettrificazione, mobilità integrata, innovazione digitale, smart logistics. E proprio per questo, la scommessa sulle persone è centrale. Le nuove FS vogliono essere più che una semplice azienda ferroviaria e diventare una piattaforma strategica di crescita economica e sociale per l’Italia. L’intero progetto rappresenta infatti uno dei più grandi piani di rilancio occupazionale italiani del decennio. In un Paese che da anni lotta contro la disoccupazione giovanile e il mismatch tra domanda e offerta di lavoro, FS dimostra che si può investire nel capitale umano in modo strategico, produttivo e sostenibile.