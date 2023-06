Il fattore umano è l’arma vincente per le sfide dell’Industria 4.0

E-WORK, GRUPPO ITALIANO specializzato nella consulenza, somministrazione di lavoro e gestione di soluzioni HR per aziende e multinazionali, che ha chiuso il 2022 con un fatturato consolidato di circa 175 milioni di euro, in costante crescita sugli esercizi precedenti, annuncia l’apertura di nuove filiali, l’espansione di progetti sul territorio e punta a rafforzare il posizionamento estero del brand, grazie a un piano mirato di acquisizioni, con l’obiettivo di raggiungere i 200 milioni entro l’anno. Un piano di sviluppo che si coniuga anche con un aumento dei livelli occupazionali con l’inserimento di sessanta nuove figure entro la fine del 2023. Entro quest’anno, infatti, saranno diverse le nuove filiali e-work nel centro-nord Italia, in particolare in Piemonte (Settimo Torinese), Lombardia (Treviglio, Milano) Veneto, Emilia-Romagna e Lazio (Roma): un rafforzamento della presenza dell’azienda sul territorio che porterà a oltre 40 le filiali complessivamente presenti e sarà sostenuto da un piano di assunzioni interne.

Le prime assunzioni - 30 nel primo semestre dell’anno- andranno a integrare con nuove professionalità l’organico del Gruppo e-work attualmente composto da 250 professionisti del settore HR con cui e-work serve annualmente oltre 1.500 aziende e avvia al lavoro oltre 24.000 persone. Tra le figure maggiormente ricercate in questa fase di sviluppo del gruppo, responsabili di filiale, commerciali e recruiter, ma anche specialisti della formazione e professionisti per le funzioni di staff (maggiori informazioni sulle opportunità di candidatura sono disponibili sul sito e-work).

Gli interessati possono inviare il proprio curriculum seguendo le modalità descritte nella pagina web: https:www.e-workspa.itcandidatiinvia-il-tuo-cv . Prosegue inoltre, il piano di espansione del brand proprietario e-workafé - i "Caffè del Lavoro" ideati da e-work come luoghi di incontro informale tra domanda e offerta di lavoro e presenti in sei città in tutta Italia – con l’apertura di tre nuovi punti a Milano (Foro Buonaparte, Quartiere Adriano, Naviglio della Martesana): un investimento di 1 milione di euro che da un unico punto aperto nel 2021, porta, entro il 2023, a 4 gli e-workafé nel capoluogo lombardo. Per le nuove aperture è previsto l’inserimento di oltre 20 risorse interne dedicate. Nei prossimi 18 mesi l’attenzione del Gruppo e-work continuerà poi a essere concentrata sullo sviluppo internazionale, in particolare verso l’Est Europa, per consolidare il posizionamento nell’head hunting e per rafforzare la risposta al recruiting di figure specialistiche.

"Il nostro mercato è in continua evoluzione, le persone sono sempre più centrali nel rapporto tra aziende e agenzia per il lavoro e il lavoro vede sempre meno confini e più dinamicità – spiega Paolo Ferrario (nella foto sopra) , presidente e amministratore delegato del Gruppo e-work - In questo contesto che richiede una forte attenzione allo scenario internazionale e alla situazione economica nazionale, siamo pronti a raccogliere la sfida investendo risorse, idee e utili nella crescita dei volumi ma soprattutto nell’affermare il proprio ruolo di consulente HR e non solamente di recruiter".