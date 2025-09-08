Green transition. Opportunità per specialisti delle rinnovabili

UNA TRASFORMAZIONE profonda sta caratterizzando l’evoluzione del settore delle energie rinnovabili, in Italia. Gli obiettivi ambientali sempre più vincolanti che arrivano dall’Europa, la necessità di innovazione tecnologica e un’attenzione sempre più alta verso l’adozione di fonti di energia rinnovabile spinge le aziende a cercare sempre più professionisti capaci di guidarle in questo viaggio green. Secondo gli ultimi dati elaborati da agap2, multinazionale di consulenza operativa specializzata nel mondo dell’ingegneria e dell’IT, sono cresciute negli ultimi 12 mesi del 15% le opportunità di lavoro nel settore delle energie pulite. "Oggi – precisa Alessandro Rosati, CEO di agap2 (accanto in foto)- il vero fattore critico di successo per chi opera nel complesso mercato delle rinnovabili è l’accesso a risorse altamente qualificate e, per quanto possibile, subito operative. La domanda di professionisti con competenze tecniche, normative e digitali è cresciuta in modo significativo nell’ultimo anno. Una crescita che si riflette, naturalmente, anche sulla richiesta di personale tecnico specializzato e che spinge le aziende, pubbliche e private, a cercare professionisti in grado di guidare la transizione in un mercato sempre più competitivo e in evoluzione. In questo momento ci sono ottime opportunità per ingegneri energetici, esperti in permitting ambientale, specialisti in smart grid e sistemi di accumulo e project manager".

Le opportunità green di agap2: aziende a caccia di ingegneri elettrici ed energetici, esperti in permitting ambientale, specialisti in smart grid e sistemi di accumulo e project manager. Ingegneri energetici: sono gli esperti dei sistemi energetici e delle fonti di energia. Sono i professionisti di riferimento della produzione, del trasporto, della trasformazione e dell’utilizzo efficiente dell’energia, in ambito civile e in ambito industriale. Gli ingegneri energetici progettano soluzioni energetiche innovative, analizzano sistemi complessi di produzione e distribuzione dell’energia e sviluppano tecnologie per ridurre l’impatto ambientale. Esperti in permitting ambientale: si occupano dell’ottenimento delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione dei vari progetti e si assicurano che tutto sia conforme alle normative ambientali. Aiutano aziende ed enti pubblici a destreggiarsi nel complesso ed articolato processo di ottenimento dei permessi, valutando con attenzione l’impatto ambientale di ogni attività e coordinando e gestendo le relazioni con tutti gli interlocutori.

Specialisti in smart grid e sistemi di accumulo: lavorano su reti elettriche intelligenti e tecnologie di stoccaggio dell’energia; progettano, implementano e gestiscono sistemi in grado di ottimizzare la produzione, la distribuzione e il consumo di energia. Si occupano, inoltre, di integrare fonti rinnovabili per migliorare l’efficienza energetica e per garantire l’affidabilità della rete. I project manager si occupano di analizzare e valutare l’impatto ambientale dei singoli progetti e di sviluppare politiche e procedure sostenibili. Sono responsabili dell’integrazione dei principi di sostenibilità ambientale e si assicurano che ci sia attenzione al rispetto ambientale.