Gossip e voce troppo alta Le cattive abitudini in ufficio

TROPPO CALDO o troppo freddo. Certo che le stagioni non sono più quelle di una volta. Devo fare una call con il teamleader sul core business, al termine ti darò un feedback. Frasi ricorrenti, spesso scandite ad alta voce proprio mentre siamo al telefono con un cliente o cerchiamo di concentrarci su un progetto importante. Sono alcune delle abitudini più fastidiose in ufficio, che generano insofferenza nei colleghi, rilevate in una recente indagine di Infojobs, la piattaforma leader in Italia per la ricerca di lavoro online. In cima alla lista di ciò che è insopportabile, per il 50,4% dei vicini di scrivania, è il pettegolezzo che non risparmia critiche e gossip, soprattutto se fatto apertamente davanti a tutti. Segue il volume della voce di quanti sono in riunione o in call: magari non si sfondano le barriere del suono, ma il 45,4% dei colleghi farebbe volentieri a meno di assistere involontariamente alle riunioni altrui. Infastidisce anche chi arriva in ritardo lamentando l’assenza di parcheggio, il tempo che è sempre troppo brutto o troppo bello (24,7%). A pari merito nella classifica delle insofferenze, al 14,8%, i colleghi che prendono le vesti di critici cinematografici o di allenatori sportivi, sempre pronti a pontificare sulle proprie passioni, insieme a quanti ci tengono a raccontare il romanzo del proprio weekend, con dettagli personali annessi.

Altra grande fonte di irritazione sul posto del lavoro è la riunione con i colleghi. Se la mancanza di puntualità e le interruzioni mentre si parla se la giocano quasi alla pari come fonte di insofferenza (rispettivamente 38,4% e 38%), non generano certo felicità gli atteggiamenti di chi partecipa utilizzando inglesismi spesso utili al solo scopo di darsi un tono (34,5%) o coloro i quali partecipano ma con la mera presenza, perché indaffarati fra smartphone e altre attività collaterali (25,7%). Altro elemento imprescindibile nel lavoro è la collaborazione, ma c’è chi si approfitta della disponibilità dei colleghi creando nervosismo: per il 47,5% l’abitudine più fastidiosa è quella di chiedere numeri di telefono che sarebbero reperibili anche in autonomia. Poi il passaggio a casa: uno strappo è un’azione gentile, ma se diventa una richiesta continua genera irritazione (14,8%).

La macchinetta del caffè è un luogo simbolico di un momento di pausa dal lavoro, ma può diventare anche un incubo se lasciato sporco o in disordine (65,5%) oppure se affollato più del dovuto (28,5%). E che dire delle merendine incastrate nella macchinetta? L’11,6% resta sconfortato dalla visione di quel dolcetto o di quel salatino così vicino, ma anche così irraggiungibile. Perfino le ferie possono essere oggetto di lamentela. Sembra paradossale, ma c’è chi ha da ridire anche sui momenti più attesi dell’anno. Il fatto che siano sempre troppo poche non meraviglia, ma è stancante, per il 41,6%, sentirlo sempre ripetere. Inoltre c’è chi, in vista dello stacco per le vacanze, entra in ansia da prestazione (25,4%).

Insofferenze e cose che vorremmo andassero diversamente fanno parte del quotidiano anche nel lavoro, ma tutto sta nella nostra capacità di reagire e trasformare un problema in un’opportunità. In questo senso, conforta sapere che quasi il 50% dei rispondenti all’indagine InfoJobs, quando messi di fronte a qualcosa di irritante, sopportano per un po’ e poi vogliono risolvere il problema parlandone in modo costruttivo e senza scontro con chi ha generato la situazione. Il 33,1% sopporta in silenzio senza batter ciglio, il 10,6% esterna subito il malumore e solo il 4,9% va a lamentarsi dal capo.