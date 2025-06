Gli studenti si sfidano per prepararsi al mondo del lavoro

SI È CONCLUSA la dodicesima edizione di TecnicaMente, il progetto di Adecco nato con l’obiettivo di mettere in contatto i giovani provenienti da istituti superiori di estrazione tecnica con il mondo del lavoro. Nel corso degli anni, il progetto – uno dei primi in Italia che permette ai giovani di dialogare con il mondo del lavoro – ha coinvolto quasi 600 scuole su tutto il territorio nazionale, fatto gareggiare tra loro circa 12.000 studenti che hanno interagito e presentato i loro progetti a quasi 4.000 aziende. L’edizione 2025 ha coinvolto 700 studenti provenienti da più di 20 istituti tecnici che si sono sfidati davanti a 70 aziende. La formula vincente di TecnicaMente, infatti, vede i ragazzi sfidarsi nella presentazione di progetti commissionati loro dalle imprese del territorio e partecipare a sessioni di coaching dedicate per prepararsi ad affrontare il mondo del lavoro. "Si tratta di progetti concreti volti a risolvere specifici problemi produttivi – ha dichiarato Massimiliano Medri (nella foto in basso), Managing Director di Adecco Italia. Gli studenti incontrano le aziende che presentano loro criticità e richieste con vincoli di budget e di tempistiche, come di fatto accade nel mondo del lavoro. I ragazzi, in gruppo, elaborano progetti e soluzioni e poi li presentano alle aziende avendo la possibilità di sperimentarsi sul campo in una sorta di contest. Questa dinamica, assieme a percorsi di mentoring tenuti direttamente dai responsabili tecnici delle aziende permettono agli studenti di realizzare esperienze molto concrete, avendo l’occasione di mostrare competenze, creatività, capacità di adattamento".

Nel 2024, attraverso le attività di Adecco Education e i progetti come TecnicaMente, sono stati coinvolti più di 30.000 studenti di scuole superiori e universitari provenienti da più di 400 istituti in tutta Italia, per un totale di oltre 4.200 ore di formazione e orientamento. La collaborazione con le scuole di secondo grado ha visto la partecipazione di oltre 25.000 studenti. Nelle università, oltre 3.500 studenti hanno partecipato ad attività rivolte a corsi di laurea sia umanistici che STEM. TecnicaMente è solo una delle numerose iniziative che Adecco mette in campo per contrastare il mismatch tra competenze e esigenze delle aziende e favorire l’occupazione giovanile: nel solo 2025, saranno oltre 1.000 gli studenti assunti a tempo indeterminato, grazie all’implementazione di progetti di orientamento nel mondo del lavoro promossi dalle attività di Adecco Education.

Giada Sancini