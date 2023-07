Gi Group lancia un piano per favorire l’occupazione ‘rosa’

WOMEN4 è il progetto che Gi Group ha lanciato per favorire il matching tra domanda di lavoro delle aziende e l’occupazione femminile, in settori tradizionalmente a prevalenza maschile. "Con Women4 Gi Group prosegue il proprio impegno per il lavoro sostenibile, affinché le persone possano sviluppare la propria professionalità e rimanere attive durante tutta la loro vita lavorativa – spiega Zoltan Daghero (nella foto in basso), ad di Gi Group – La prima agenzia italiana per il lavoro è impegnata nello sviluppo di percorsi formativo-professionali sul territorio con partner d’eccellenza per intercettare e coinvolgere le candidate e lavoratrici ancora poco inclini a considerare di intraprendere una carriera in questi ambiti".

Quali sono le opportunità del progetto?

"Women4 crea opportunità professionali per tutte le donne e realizza percorsi di formazione gratuita e crescita per le lavoratrici di oggi e di domani in collaborazione con aziende, istituzioni e anche mondo della scuola. Per entrare a far parte di Women4 è necessario andare sul nostro sito https:women4.gigroup.it, consultare tra le offerte di lavoro e i percorsi formativi disponibili, trovare quella su misura per il proprio profilo ed inviare la propria candidatura. Sul sito sono disponibili anche pillole di coaching, empowerment femminile e testimonianze di lavoratrici e professioniste che attraverso la formazione e la passione hanno trovato il proprio percorso di carriera".

Quali sono i vantaggi per le aziende?

"Gi Group aiuta le aziende a risolvere le problematiche di candidate shortage capendo quali delle posizioni aperte possono essere coperte da personale femminile. Inoltre le imprese possono diventare più competitive – usufruendo anche di tutte le agevolazioni connesse all’assunzione di personale femminile e nel contempo posso essere più attrattive supportandole nel comunicare l’impegno per l’uguaglianza di genere. Infine le aziende possono essere futureproof anticipando i tempi, la normativa europea e italiana stanno infatti sempre più convergendo sulla parità di genere nel mercato del lavoro".

