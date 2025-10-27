Genitorialità e caregiving. Penalizzato chi lavora nelle piccole imprese

SOLO il 3,7% dei lavoratori delle piccole imprese italiane gode di tutele effettive in materia di genitorialità e caregiving. È il dato più significativo emerso dal Global Welfare Summit 2025, seconda edizione dell’evento divenuto il principale punto di riferimento nazionale in tema dl welfare globale, che si è svolto giovedì scorso a Roma. Per l’Osservatorio Italian Welfare è stata l’occasione per presentare la prima indagine sistemica e trasversale sul settore: un’analisi senza precedenti, che ha coinvolto 9 milioni di lavoratori – tra dipendenti e liberi professionisti – restituendo la fotografia di un sistema ancora frammentato e diseguale. Se le grandi aziende si confermano apripista, con oltre il 30% che offre misure specifiche per i caregiver e il 46% che prevede interventi mirati per la genitorialità, nelle piccole realtà la rete di protezione è quasi inesistente: solo il 17% delle imprese sotto i 50 dipendenti, infatti, adotta forme di welfare aziendale. "Il welfare italiano deve consolidare la propria architettura attorno ai pilastri ESG – previdenza, sanità, grandi rischi, caregiving e genitorialità – creando una convergenza di obiettivi tra pubblico, contrattuale e aziendale", ha sottolineato Stefano Castrignanò (nella foto in basso), presidente dell’Osservatorio Italian Welfare, aprendo i lavori del Summit che ha riunito oltre 800 partecipanti tra istituzioni, imprese, parti sociali e comunità scientifica.

Il divario tra grandi e piccole imprese, osserva il rapporto, è il vero punto debole di un sistema che rischia di escludere la maggioranza dei lavoratori italiani: il 99% delle aziende ha meno di 50 dipendenti e, per molti, i contratti collettivi restano l’unica forma di tutela. Diversa la situazione dei liberi professionisti, che mostrano un welfare più inclusivo, con la possibilità – nella maggior parte dei casi – di mantenere la copertura sanitaria anche dopo la pensione e di accedere a indennità in caso di eventi gravi. Tuttavia, resta scoperto il fronte previdenziale: manca un fondo complementare unitario in grado di offrire una pensione integrativa comune alle diverse categorie. Altro nodo cruciale è quello dei fondi pensione: il tasso di adesione si ferma al 38,3% e solo il 21% dei fondi prevede prestazioni accessorie. Da qui le proposte operative lanciate dall’Osservatorio: rendere obbligatoria l’iscrizione ai fondi pensione, trasformare le coperture accessorie in prestazioni standard e vincolare una quota degli investimenti – tra il 5 e il 10% – all’economia reale domestica.

a. r.