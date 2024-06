Formazione continua orientata all’assunzione

Fondata alla fine del 2022, Up agenzia per il lavoro gestisce circa duemila contratti e serve oltre 80 clienti in diversi settori merceologici e industriali.

Con una rete capillare di 10 filiali in Italia e 3 filiali all’estero – in Germania, Venezuela e Pakistan – l’agenzia è in grado di analizzare il mercato e le tendenze future del lavoro con una prospettiva globale. I lavoratori possono usufruire gratuitamente di un sistema di formazione continua e mirata a soddisfare le reali esigenze del mercato del lavoro e orientata al risultato, ossia all’ottenimento di un impiego.