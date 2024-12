Festività natalizie 2024: oltre 5.000 opportunità di lavoro con Openjobmetis

Le festività natalizie garantiscono nuove opportunità di lavoro. Con l’arrivo delle festività, infatti, cresce la domanda di personale stagionale in tutta Italia. Anche nel 2024 il Natale si conferma dunque un periodo ricco di opportunità professionali: con Openjobmetis, agenzia per il lavoro tra i primi player del settore in Italia, sono oltre 5.000 le posizioni aperte in numerosi ambiti.

Il Gruppo Openjobmetis opera nel mercato della somministrazione attraverso una rete di oltre 160 filiali e tramite divisioni specializzate attive in un ampio spettro di settori: sanità, banca e finanza, Gdo, grandi clienti, I&CT, agroalimentare, oltre che Techne, specializzata in aerospaziale, navale ed energetico grazie all’acquisizione di Quanta SpA, società fusa in Openjobmetis con efficacia dal giorno 1° gennaio 2022.

Tra i servizi offerti si segnalano soluzioni di ricerca e selezione per l’inserimento diretto in azienda di profili junior qualificati attraverso il team Permanent Placement e la divisione Una Forza Vendite che si occupa, in particolare, di figure commerciali e agenti di commercio. In occasione delle festività natalizie, in particolare, i settori che devono far fronte all’aumento dell’attività, sono quelli della Logistica, della Grande distribuzione organizzata e della vendita al dettaglio.

Un’occasione importante, dunque, per chi desidera entrare nel mondo del lavoro o per chi cerca un impiego stagionale. Il clima di condivisione tipico del Natale spinge in modo particolare il settore della logistica e del confezionamento alimentare. Openjobmetis ha infatti più di 1.800 posizioni aperte per magazzinieri e addetti all’imballaggio, figure chiave per sostenere la catena di approvvigionamento e la distribuzione dei prodotti durante le festività.

Anche il settore della Grande distribuzione organizzata richiede numerose risorse umane, con oltre 1.150 posizioni per cassieri, banconisti, scaffalisti e inventaristi, necessari per gestire l’afflusso di clienti nei supermercati e ipermercati durante il periodo natalizio. Ma le opportunità non si fermano qui: Openjobmetis offre anche circa 950 posizioni nel settore retail, alla ricerca di addetti alle vendite e commessi, e oltre 800 posizioni nel comparto produzione, con ruoli per operai di produzione e manutentori meccanici.

"Il mercato del lavoro stagionale natalizio continua a rappresentare uno snodo fondamentale per le imprese e una porta di ingresso nel mondo del lavoro per tanti – commenta Elisa Fagotto (nella foto sopra, a sinistra), Candidate Manager di Openjobmetis – Nonostante il contesto economico complesso, le aziende mantengono un atteggiamento positivo e proattivo, concentrandosi su settori cruciali per il periodo natalizio, come la logistica e la vendita al dettaglio".

Gli interessati possono consultare il sito internet: www.openjobmetis.it.