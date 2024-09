Esselunga assume. Open Job Day di reclutamento

GLI OPEN Job Day Esselunga sono organizzati dal Gruppo Esselunga nella provincia di Milano e Monza e Brianza, per incontrare i candidati interessati per il Gruppo Esselunga. Per partecipare sarà sufficiente presentarsi nelle date previste, portando con sé il proprio cv, senza doversi registrare né inviare la propria candidatura preventivamente. Le iniziative si svolgeranno all’interno dei superstore Esselunga di Milano, via Rubattino, Settimo Milanese (Milano) e Lissone (Monza Brianza) nelle seguenti giornate dalle ore 12 alle 18: giovedì 3 ottobre; giovedì 10 ottobre; giovedì 17 ottobre; giovedì 24 ottobre; giovedì 31 ottobre e giovedì 7 novembre. In queste occasioni i candidati incontreranno direttamente i recruiter del Talent Acquisition Center del Gruppo Esselunga: l’obiettivo è ricercare candidate e candidati per il potenziamento dell’organico dei punti vendita presenti nel territorio delle province di Milano e Monza e Brianza, per oltre venti differenti ruoli.

Tra questi le figure professionali richieste sono: allievi responsabili, addetti alla vendita, cassieri, specialisti gastronomia, specialisti pescheria, specialisti macelleria, specialisti panetteria, sommelier, addetti al servizio sorveglianza e farmacisti per la rete delle parafarmacie. Per magazzini e-commerce si cercano addetti picking e specialisti reparti freschi (panettieri, gastronomi e macellai) dedicati alla preparazione delle spese online. All’interno della rete dei ristoranti Atlantic presenti nelle gallerie commerciali Esselunga, vi sono opportunità come allievi responsabili Bar Atlantic e baristi. Per le beauty boutique e beauty store le offerte di lavoro riguardano figure quali Allievi Responsabili, Beauty Consultant, Parrucchieri ed Estetisti. Inoltre, per il polo logistico e produttivo Pioltello sono aperte le posizioni di pasticciere, addetto alla logistica centro lavorazione carne e tecnico di manutenzione.

Numerose altre posizioni di staff aperte nell’ambito delle funzioni commerciale, Hr, marketing e amministrazione, finanza e controllo, presso l’headquarter Esselunga di Pioltello sono consultabili sul sito www.esselungajob.it. Le principali professionalità ricercate sono l’allievo responsabile, l’addetto alla vendita e specialista di mestiere, l’allievo responsabile Bar Atlantic e il barista. La figura dell’allievo responsabile prevede un percorso di crescita professionale all’interno dei negozi. L’allievo è accompagnato da un progetto formativo che prevede attività sul campo e in aula, per acquisire le competenze e gli strumenti necessari a gestire i reparti in maniera autonoma ed efficace. Grazie a questi Open Job Day in store, l’azienda conta di inserire oltre 250 persone. Per scoprire il calendario aggiornato degli Open Job Day Esselunga, è possibile consultare la sezione ’Eventi’ del sito www.esselungajob.it.