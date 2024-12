eFarma: al via il piano annuale di assunzioni

eFarma è un’azienda nata nel 2013 quando non era ancora permessa la vendita dei farmaci da banco online, eFarma ha sempre avuto chiara la propria mission: replicare l’esperienza della farmacia fisica tradizionale in ambito digitale. Ad avere questa intuizione è stato il suo fondatore Francesco Zaccariello, farmacista napoletano con una famiglia da cui ha ereditato la passione per la professione, che da subito ha designato questa figura come touchpoint essenziale nel rapporto con il cliente, abbattendo quel muro che a volte il digitale può creare. Il farmacista, in eFarma, è ancora oggi al centro della mission aziendale, non limitato soltanto alla figura di consulente, ma presente all’interno di tutti i reparti, dal marketing al customer care.

Fin dai suoi inizi, eFarma ha avuto l’obiettivo di trasformare l’esperienza della farmacia tradizionale in un ambiente digitale, mantenendo il farmacista al centro del rapporto con il cliente: da una piccola startup con 15 dipendenti in un magazzino, fino a diventare un’organizzazione con un team strutturato e una sede logistica avanzata di 6000 mq a Bacoli, ampliando il team con nuove figure nei reparti chiave, in linea con una strategia di crescita sostenibile e un piano annuale di assunzioni. Gli interessati possono consultare il sito https://www.efarma.com/lavora-con-noi per inoltrare i propri curriculum. eFarma ha festeggiato i primi 10 anni lo scorso dicembre ed è pronta a spegnere la sua 11esima candelina.

Seppur si tratti di una società ancora giovane, ha già vissuto diverse vite: da startup nata in un piccolo magazzino, a piccola società da 15 dipendenti, passando da scaleup che ha affrontato la sua prima migrazione tra il 2019 e il 2020, a Pmi italiana con quote di mercato e risultati interessanti, fino a diventare branch italiana di un gruppo europeo (Atida) nel 2021.

Nel corso del 2024, eFarma si sta focalizzando sul consolidamento della struttura AS IS - ovvero sull’attuale stato dell’organizzazione che presenta una certa complessità di funzioni, ruoli e seniority diverse - ma al contempo l’azienda sta valutando l’ampliamento del team attraverso l’annuale piano di hiring - frutto di analisi interne su risultati e obiettivi futuri per crescere in maniera sostenibile - che prospetta qualche novità per il team di farmacisti e il dipartimento commerciale.