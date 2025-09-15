Dalla sauna al maggiordomo. Benefit sempre più creativi

UN TEMPO l’incentivo era il buono pasto. Oppure, nei casi più generosi, l’auto aziendale. Oggi, invece, ci si può presentare al capo non per chiedere un aumento, ma un maggiordomo che ritiri la lavanderia, una sauna al termine della riunione o addirittura un giorno libero per un appuntamento romantico. Non è fantascienza, né il copione di una commedia surreale: è la nuova frontiera dei benefit aziendali, strumenti sempre più creativi per attirare talenti e tenersi stretti i dipendenti migliori. Coverflex, piattaforma internazionale che si occupa di welfare, ha mappato i benefit più curiosi adottati in dieci Paesi, scoprendo un universo che va ben oltre le classiche polizze sanitarie o i rimborsi mensa. In Giappone, ad esempio, vige l’arte dell’Inemuri: appoggiare la testa sulla scrivania e schiacciare un pisolino non è segno di scarso impegno, ma il contrario. Il riposo lampo viene incoraggiato perché sinonimo di dedizione e garanzia di maggiore produttività. In Italia, la fantasia prende la forma del “maggiordomo aziendale“: un concierge a disposizione dei dipendenti per sbrigare commissioni, dal ritiro delle medicine all’organizzazione di una spedizione. Un lusso che libera tempo e riduce lo stress.

In Francia, invece, si parla di diritti: il famoso “droit à la déconnexion”, ossia la possibilità di ignorare e-mail e telefonate fuori orario senza sensi di colpa. Alcune aziende offrono addirittura weekend di “digital detox” per staccare davvero la spina. Più romantici i datori di lavoro in Thailandia, dove esiste il “Love Leave“, un congedo speciale per i dipendenti single che vogliono coltivare nuove relazioni. Perché – è la filosofia – un cuore sereno lavora meglio. In Germania prevale l’anima green: chi va in ufficio in bicicletta riceve bonus mensili o rimborsi chilometrici. Un premio che incentiva la sostenibilità e la salute.

Gli Stati Uniti, invece, si distinguono per l’amore verso gli animali: sempre più aziende introducono la “Pawternity leave“, giorni liberi retribuiti per l’arrivo di un nuovo cucciolo in famiglia, accompagnati da benefit veterinari e assicurazioni. Pragmatismo olandese nei Paesi Bassi, dove oltre alla bici aziendale è previsto un contributo per arredare ergonomicamente la postazione di lavoro domestica. Più classico il Belgio, dove molte aziende continuano a puntare sull’auto aziendale con carta carburante inclusa, utilizzabile anche per fini personali. La Finlandia porta in ufficio una delle sue tradizioni nazionali: la sauna, considerata parte integrante della vita lavorativa e della socializzazione tra colleghi. Infine la Danimarca, sempre ai vertici per equilibrio vita-lavoro, che sostiene economicamente la cura dei figli e garantisce congedi parentali davvero paritari.

"Questi benefit – commenta Andrea Guffanti, general manager di Coverflex – non sono solo espressione di generosità aziendale, ma veri e propri investimenti nel benessere dei dipendenti. Una vita equilibrata, infatti, si traduce in maggiore impegno, lealtà e produttività". Non si tratta quindi di semplici coccole, ma di strategie precise per trattenere i talenti, ridurre lo stress e aumentare la produttività. Lo conferma una recente ricerca McKinsey, secondo cui investire nella salute dei dipendenti potrebbe generare fino a 11.700 miliardi di dollari di valore economico globale.