Dalla cucina agli sport invernali: le figure richieste nei resort

IN VISTA DELLA STAGIONE turistica invernale Club Med ha avviato la campagna di recruiting. L’obiettivo è di aprire le porte dei Resort Club Med Premium ed Exclusive Collection a 600 talenti provenienti da tutto il mondo, di cui 120 in Italia. Lavorare in Club Med rappresenta un’esperienza professionale stimolante che permette di condividere momenti indimenticabili con persone appassionate, in un ambiente straordinario. Più di 600 talenti, di cui 120 in Italia, quindi pronti a vivere, lavorare e crescere in Club Med in seidiverse categorie professionali: ospitalità, cucina & ristorazione, supporto & vendita, infanzia, benessere, sport, arte e spettacolo; di cui ottanta all’interno di prestigiosi Resort e Spazi Exclusive Collection. Club Med è alla ricerca di talenti appassionati, con o senza diploma e con un’esperienza minima alle spalle.

Giovani professionisti, profili che vogliono cambiare la propria carriera o esperti affermati: ciò che fa davvero la differenza è il gusto per il servizio, lo spirito di condivisione, la gentilezza e la voglila di mettersi in gioco. I principali profili professionali richiesti sono: Cucina: commis di cucina, commis di pasticceria, cuoco, pasticciere, capo partita, sous-chef, capo cucina, capo pasticceria. Ristorazione e Bar: bartender, cameriere di sala, addetto alla vendita di vino, lavapiatti, assistente responsabile ristorante, responsabile bar e ristorante. Housekeeping: cameriere ai piani, addetto alla lavanderia, governante generale, assistente governante generale. Reception: receptionist, night auditor, responsabile reception; Boutique: addetto alle vendite in boutique, responsabile boutique Logistica: magazziniere, supervisor logistica. Mini o Petit Club: addetto all’assistenza infantile. SPA: SPA therapist, assistente responsabile SPA, responsabile SPA; Sport Acquatici: istruttore di vela, istruttore di sci nautico, istruttore di windsurf. Sport Terrestri: istruttore di fitness, istruttore di tennis, istruttore di sport terrestri, istruttore di circo. Sport Invernali: Skiman; Backstage e Performance: tecnico luci, tecnico suono, tecnico polivalente suono e luci, DJ. Bar e Ristorazione EC: addetto bar e ristorante EC, responsabile bar e ristorante EC Accoglienza e Housekeeping EC: cameriere ai piani EC, receptionist.

"Entrare in Club Med – Nadia Védrunes (nella foto a sinistra), Direttrice Reclutamento e Employer Branding Europa e Africa in Club Med – è molto più che trovare un lavoro. Significa crescere in un ambiente unico, guidato da valori forti e da uno spirito di squadra fuori dal comune. Ogni stagione rappresenta un’opportunità per evolvere, scoprire se stessi e creare dei legami forti con persone provenienti da tutto il mondo, in luoghi eccezionali. Cerchiamo innanzitutto dei talenti curiosi, aperti e appassionati, pronti a vivere un’esperienza professionale e umana indimenticabile". Durante tutto il loro percorso, i G.O e G.E beneficiano di un accompagnamento personalizzato, di formazione continua, così come di numerose opportunità tra le 120 professioni di Club Med e i 70 Resort, grazie alla mobilità internazionale. Per entrare a far parte della community Club Med Jobs: Facebook, Instagram, Tik Tok e YouTube.