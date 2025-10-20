Dal ponte al bar: 150 assunzioni per lavorare a bordo delle navi

UN NUOVO PIANO di assunzioni per l’inserimento di 150 addetti è in fase di attuazione da parte della Corsica Sardinia Ferries. Corsica Sardinia Ferries è una compagnia di navigazione, fondata nel 1968, che gestisce una flotta di 11 navi e si occupa direttamente di tutti i servizi all’utenza: dall’imbarco, all’accoglienza, al servizio di catering a bordo. La compagnia serve tutto l’anno Corsica e Sardegna e dalla primavera all’autunno le Baleari. L’azienda è alla ricerca di personale navigante di macchina, camera e cucina, per tutte le qualifiche. "Corsica Sardinia Ferries è un’azienda che pone al centro la soddisfazione del cliente, l’innovazione e la sostenibilità ambientale, contribuendo anche alla crescita professionale dei suoi dipendenti, in un ambente dinamico e accogliente e a condizioni economiche particolarmente favorevoli – assicura il Comandante d’Armamento Matteo Giannelli – e per imbarcare subito è necessario essere in possesso del libretto di navigazione e dei corsi Stcw. Senza questi requisiti, la candidatura sarà comunque valutata e, in caso di accettazione, aiuteremo i candidati ad effettuare le pratiche necessarie per l’imbarco in modo semplice e veloce". Corsica Sardinia Ferries è quindi alla ricarca di 150 risorse da impiegare a bordo delle navi della flotta.

I profili ricercati sono diversi e le opportunità sono rivolte, in particolare, ai seguenti profili: ufficiali e sottufficiali di macchina; personale di cucina; chef de rang e barman; addetti alle cabine; addetti sala/bar/casse; receptionist/hostess. i candidati devono essere in possesso del libretto di navigazione e dei corsi stcw. Per il personale di sala / bar, la conoscenza della lingua francese e un diploma ad indirizzo alberghiero sono un valore aggiunto. Per la posizione di receptionist / hostess si ricerca prevalentemente personale con un’ottima conoscenza del francese. Generalmente, le assunzioni Corsica Sardinia Ferries avvengono mediante contratti di lavoro a tempo determinato, per lo più di durata da 70 a 90 giorni, oppure per un mese, eventualmente prorogabile.

I candidati con libretto di navigazione possono inviare il cv tramite il sito www.corsica-ferries.it, alla rubrica ‘Lavora con noi’ oppure via e-mail a [email protected] e [email protected]. I candidati senza libretto di navigazione possono inviare il cv via e-mail a [email protected]. Corsica Sardinia Ferries, inoltre, riesce a coiniugare lo sviluppo aziendale con i temi della sostenibilità. Nei giorni scorsi la M/N Mega Victoria ha ospitato una due giorni di attività del progetto europeo Life Conceptu Maris, dedicato alla conservazione di cetacei e tartarughe marine nel Santuario Pelagos, l’area marina protetta che si estende tra Liguria, Corsica e Francia. Scienziati del progetto di Ispra, Fondazione cima, EcoOcéan, Università Bicocca di Milano, Università di Valencia, Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli, Triton Research, e rappresentati dell’Ufficio francese della biodiversità Ofb, del Museo di Storia Naturale di Parigi ed enti come Accombams, MedPan, insieme a rappresentanti di Arpal Liguria, Capitaneria di Porto e giornalisti, hanno preso parte a un viaggio a bordo del traghetto Mega Victoria di Corsica Sardinia Ferries, lungo la tratta Nizza–Vado Ligure–Bastia.

A bordo, si sono svolte presentazioni degli ultimi risultati scientifici, oltre a sessioni di osservazione dal ponte di comando. Il bilancio presentato dagli scienziati evidenzia l’intensità e l’ampiezza del lavoro svolto: dal 2022 al 2025 sono state raccolte 4.150 osservazioni dirette di cetacei e 2.198 di tartarughe marine nel Mediterraneo centrale e occidentale. L’integrazione di questi dati con i monitoraggi condotti in passato, anche a bordo dei traghetti di Corsica Sardinia Ferries, ha permesso di identificare alcune aree chiave per la biodiversità marina. Tra queste, un posto di primo piano spetta proprio al Santuario Pelagos, tra Liguria e Corsica, che da solo concentra quasi la metà delle osservazioni di cetacei nel Mediterraneo centrale e occidentale. I traghetti di Corsica Sardinia Ferries diventano veri e propri laboratori galleggianti: luoghi in cui la ricerca scientifica si intreccia con la formazione del personale di bordo per prevenire le collisioni, e con il coinvolgimento dei cittadini nella conservazione, con le attività di citizen science.