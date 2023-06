Con l’e-commerce i giovani creativi incontrano i brand

PHOTOSHOOT STYLIST ed e-commerce photographers sono le figure richieste da Setflow, il primo software di e-commerce per la gestione di team fotografici del mondo del fashion, che offre a tutti i brand un’esperienza fluida, su un’unica piattaforma di facile fruizione. La piattaforma digitale (SaaS) consente di creare e organizzare il flusso di lavoro all’interno di un team di produzione di contenuti digitali e offre ai brand un punto di incontro con i servizi dei talenti più qualificati sul mercato, tra cui fotografi, stylist, make up artist, modellie, produttori, direttori artistici e altro ancora, ponendosi come intermediario e garanzia di sicurezza e qualità. La piattaforma gestisce la relazione tra azienda e freelance a 360 gradi, offrendo un servizio che ad oggi non ha eguali sul mercato: Setflow parte dalla ricerca e dalla selezione di un pool di talenti per evolversi verso un modello organizzativo del tutto nuovo che facilita il lavoro dei brand, creando relazioni.

L’idea è nata dalla consapevolezza di un bisogno del mercato: le aziende, anche quelle con studi fotografici interni, infatti, avevano bisogno di un gestionale per organizzare in maniera efficiente il flusso di lavoro con i propri collaboratori esterni, rapporti spesso mediati anche da terzi e quindi difficili da coordinare. Una piattaforma che è quindi anche un marketplace di talenti altamente specializzati e qualificati del mondo dell’ecommerce di moda, da fotografi,stylist, modellei e make up artist. È da questa esigenza che nasce Setflow, dove i brand possono scegliere un piano ad abbonamento personalizzato e modulare e avere accesso ai profili dei professionisti, guardare il loro portfolio e le loro collaborazioni e anche filtrarli per luogo. Una vera e propria community di talenti qualificati a disposizione delle aziende. Setflow è alla ricerca di photoshoot stylist e e-commerce photographers freelance che possano collaborare con la piattaforma: richiesta esperienza passata nella fotografia ecommerce, passione per il mondo della moda e del lusso e propensione al lavoro in team.

La crescita organica che in questi mesi Setflow ha raggiunto - già 3000 iscritti alla piattaforma - ha a che fare con diversi obiettivi a breve e lungo termine: dal miglioramento del software, all’ampliamento di una community forte e attiva, dalla diversificazione dei servizi all’espansione geografica, al fine di creare un marchio riconosciuto nel settore, noto per la qualità del suo software e la forza della sua comunità. Setflow è stata fondata nel 2022 da Behzad Bani, ex fotografo di interni e ora imprenditore iraniano con base a Milano da 12 anni, grazie anche all’aiuto di Nikla Marchiori, già business developer e key people in Wesual.

A Milano Behzad si è affermato come fotografo di interni e qui ha iniziato il suo percorso imprenditoriale, lanciando nel 2018 insieme a Tara Kaboli, Wesual (wesual.co), startup innovativa che ha concluso un round di investimento complessivo da 1,25 milioni di euro. "Da fotografo di interni – spiega Behzad Bani, CEO e Founder di Wesual – mi sono accorto come sul mercato mancasse un servizio che riuscisse a mettere in contatto brand e freelance, matchando le esigenze dell’azienda alle skill del fotografo e garantendo così sempre qualità e velocità nel lavoro svolto. Grazie ai fondi raccolti in questi anni, siamo riusciti non solo a consolidare Wesual, bensì a creare Setflow, per riuscire a colmare un’ulteriore lacuna sul mercato, rappresentato dal coordinamento efficiente del processo di shooting".