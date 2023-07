Competenze in crisi È ora di riaprire le accademie aziendali

Mattia

Adani *

Secondo Eurostat nel 2025 ci saranno in Italia 1,8 milioni di persone in meno in età lavorativa rispetto al 1990. Non è solo un fenomeno italiano, ma da noi è più grave. In Germania, che ha un’economia più grande, il calo sarà di 800mila persone. E’ una conseguenza immediata del calo demografico e dell’invecchiamento della popolazione. Diminuiamo di alcune centinaia di migliaia ogni anno, come una città media. E chi rimane è sempre più anziano. A dispetto delle molte difficoltà di questi anni, il tema esistenziale per molti imprenditori, quello che determinerà la vita o la morte di molte aziende, è proprio la difficoltà a reperire personale, e soprattutto personale tecnico qualificato. Nonostante i positivi sforzi che sono stati fatti, il nostro sistema di formazione tecnica non sembra in grado di fronteggiare il problema. Gli Istituti Tecnici Superiori (Its), la nostra versione del sistema tedesco di formazione professionale, funzionano molto bene. Ad esempio, nell’industria chimica l’82% dei diplomati Its risulta già impiegato il giorno successivo al diploma. A tre o sei mesi i risultati sono ancora migliori. Gli Its però sono pochi. Sempre nel chimico, a fronte di 112mila addetti in Italia, i diplomati Its sono solo un centinaio all’anno: una goccia nel mare. Gli Its sono ottimi, ma è troppo poco e, soprattutto, è troppo tardi per pensare che possano risolvere il problema che abbiamo di fronte. Semplicemente non hanno raggiunto la massa critica necessaria, né potranno farlo nei tempi dettati dalla serietà della situazione.

Come per molte cose, la soluzione è guardarsi alle spalle e ritornare, in chiave aggiornata, alle origini del nostro sistema industriale. Dalle botteghe medievali al Centro Formazione Meccanici della Olivetti alla Scuola Mattei dell’Eni, nelle nostre storie di successo la formazione professionale è sempre stata cura delle imprese, non dello Stato. E’ sbagliata l’aspettativa, diffusa anche nel mondo dell’impresa, che sia lo Stato a dover formare il personale tecnico per le aziende. Le politiche attive per il lavoro vanno riorientate verso la riapertura delle scuole interne alle aziende, le cosiddette accademie aziendali, e in modo che siano a servizio non solo dell’azienda interessata, ma anche dell’intera filiera, come lo sono state negli anni 50 e 60. E’ possibile. Lo abbiamo già fatto. Ed è anche possibile che siano coinvolte nella partita le piccole e medie imprese. Siamo il Paese dei distretti. Da noi l’associazionismo e la collaborazione industriale sono forti e radicati, fanno parte della nostra storia. Se lo Stato vuole davvero aiutare le imprese, inserisca a pieno titolo le accademie aziendali nel quadro delle politiche attive per la formazione e il lavoro.

* Economista e imprenditore