Co-learning, a Milano un "Box" per i giovani

UNO SPAZIO DI formazione, orientamento e coworking, che accoglierà corsi, workshop e eventi per studenti, lavoratori e aziende, all’interno un edificio di rilievo storico-artistico progettato da Gio Ponti negli anni Settanta e recentemente riqualificato da DeA Capital Real Estate Sgr, che ne è proprietaria attraverso il fondo Drive, nella periferia di Milano. È Randstad Box, il primo spazio di co- learning per i giovani a Milano, inaugurato da Randstad, numero uno al mondo nei servizi per le risorse umane, in via San Vigilio 1, nella zona Famagosta.

Randstad Box è un luogo in cui le persone possono costruire la propria carriera in tutti i sensi possibili: uno spazio in cui i giovani (e non solo) possono aggiornare le competenze partecipando a un corso di formazione, ricevere orientamento sulle opportunità del mercato del lavoro, lavorare in un ambiente creativo, entrare a far parte di una community di studenti e lavoratori. Nello spazio di 1.700 metri quadri complessivi tra aule, postazioni e aree comuni, infatti, hanno trovato sede l’ITS Tech Talent Factory, la scuola di Alta Formazione post diploma promossa da Randstad per l’inserimento lavorativo di profili tecnologici, tutte le Academy Randstad, i percorsi creati con le aziende in base alle esigenze del mercato fruibili in formato sia fisico che digitale, e una vasta offerta di percorsi di formazione accessibili a tutti. Dal sito potrà essere consultata l’intera offerta formativa, insieme alle diverse attività di community e networking di volta in volta disponibili. Tra i primi percorsi previsti, corsi su materie tech per giovani dai 18 ai 25 anni, corsi sulle soft skills, Academy di formazione continua per i lavoratori dell'alimentare, del social media marketing e del customer care, un’attività di reskilling per professioniste Stem provenienti dall’Ucraina.

"Randstad Box è il risultato di anni di lavoro in cui abbiamo reso possibile l’intero percorso del talento, dal suo ingresso nel mondo del lavoro al reskilling", precisa Fabio Costantini, Ceo di Randstad HR Solutions. "Box è uno spazio di co-learning, un luogo di orientamento, formazione, scoperta, dove le persone possono imparare e condividere idee. Intendiamo costruire una ‘casa per i talenti’, dove studenti e professionisti possono costruire il proprio futuro. Ma anche un luogo da vivere per i giovani, e non solo".