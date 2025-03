Club Med dà il via alle candidature. Si cercano 480 professionisti

MOLTI DEI VOLTI noti dello spettacolo, a cominciare da Fiorello, hanno esordito lavorando nei villaggi turistici e nei resort. E ogni anno sono migliaia le opportunità di lavoro che arrivano dal mondo del turismo e dell’ospitalità. Club Med ha aperto le sue posizioni per la stagione turistica 2025. Sono 480 i profili ricercati da Club Med, nei propri resort, in Italia e nel mondo.

L’azienda, leader nel settore dell’ospitalità, ha aperto le candidature per la stagione turistica 2025 e ci sono davvero molte opportunità per tutte e tutti. Fra le figure ricercate ci sono anche 20 profili per promuovere la gamma Club Med Exclusive Collection e la sua definizione di lusso. Ben 250 delle 480 posizioni aperte sono in Italia. Club Med ricerca persone in grado di condividere i valori aziendali, "responsabilità, multiculturalità, spirito pionieristico, gentilezza e libertà". Sono ovviamente moltissimi i professionisti della ristorazione, sala e cucina, ricercati dal gruppo, ma non solo.

Ma non è finita qui. Club Med sta valutando di inserire nelle proprie strutture commis di cucina, commis di pasticceria, cuoco, pasticciere, macellaio, capo partita, sous-chef, capo cucina, capo pasticceria, bartender, cameriere di sala, addetto alla vendita di vino, lavapiatti, assistente responsabile ristorante, responsabile bar e ristorante. Il Gruppo apre le porte anche a cameriere ai piani, addetto alla lavanderia, housekeeping team leader, governante, assistente governante, receptionist, night auditor, responsabile reception. Per la stagione 2025 sono inoltre molto ricercati anche addetti all’assistenza infantile e alle vendite.

Le posizioni sono aperte a diversi profili, con o senza titoli, con o senza esperienza. La cosa più importante è condividere i valori dell’azienda: responsabilità, multiculturalità, spirito pionieristico, gentilezza e libertà. Club Med sostiene ogni individuo nella sua crescita professionale, fornendogli gli strumenti necessari per sviluppare le proprie competenze professionali e offrendogli l’opportunità di evolvere in località suggestive, grazie alla mobilità interna.

Le prossime sessioni di recruiting in presenza già confermate sono previste a Milano il 9 aprile e online il 3 aprile, in collaborazione con Job Farm. Mentre sulla pagina Facebook dedicata è possibile rimanere sempre aggiornati sulle ricerche ancora attive, così da rimanere sempre . "Per sostenere la nostra visione del lusso e la nostra promessa di creare ogni giorno momenti indimenticabili di felicità per i nostri clienti, stiamo cercando di dare voce a quest’arte di vivere unica attraverso la gamma Exclusive Collection. Per affrontare questa sfida, soprattutto in un ambiente ultra-competitivo, vogliamo accogliere nei nostri team nuovi talenti che incarnino lo spirito Club Med e soddisfino i requisiti della gamma. Oltre a cercare profili con il know-how e i criteri del lusso, attenti ai dettagli che fanno la differenza, stiamo ricercando personalità che coltivino soft skills essenziali in questo settore: eleganza, empatia, curiosità e carisma", dice Sandrine Rossi, Vice presidente di Club Med Exclusive Collection.