Club del Sole cerca 850 nuovi profili

CLUB DEL SOLE, attivo in Italia nell’ospitalità open air, avvia un importante piano di recruiting con l’obiettivo di inserire 850 nuove figure professionali nelle proprie strutture situate nelle più rinomate località turistiche del Paese. La selezione è aperta sia a professionisti del settore turistico-alberghiero sia a giovani diplomati e neolaureati, in particolare provenienti dagli istituti alberghieri, che desiderano intraprendere un percorso di crescita concreta e formativa.

Il Gruppo offre contratti stagionali, con possibili opportunità anche durante i mesi invernali, programmi di formazione e sviluppo professionale, prospettive di stabilizzazione e formule contrattuali che includono l’alloggio per la stagione. Gli eventi di recruiting del 2025 prevedono diverse tappe in tutta Italia. Nel 2026, poi, sono previste due giornate di recruiting interne organizzate da Club del Sole, con date ancora in fase di definizione. A partire dallo stesso anno, il dipartimento HR di Club del Sole sarà impegnato in un ambizioso progetto di Digital Transformation, sviluppato con una società di consulenza svizzera e con un focus sull’intelligenza artificiale. "L’obiettivo è introdurre strumenti avanzati di analisi dei dati per ottimizzare i processi di recruiting e talent acquisition, anticipando i bisogni del business e individuando con precisione le competenze necessarie per sostenere la crescita del Gruppo" dichiara Elisa Guerra, Chief Human Resources Officer Club del Sole. "In questa direzione stiamo inserendo nuove figure specializzate, tra cui un Project Manager per la Digital Transformation in HR e un HR AI Data Analyst. Parallelamente, lanceremo un progetto di assessment e di definizione della nostra employer value proposition, con l’obiettivo di valorizzare e raccontare i nostri valori aziendali".

In questa prospettiva, il Gruppo potenzierà ulteriormente l’Ente Formativo interno, la Club del Sole Academy, fino a trasformarla in una scuola di formazione superiore dedicata alla creazione di operatori specializzati nel settore open air. "Per noi la formazione è il cuore della crescita: valorizzare le competenze delle nostre persone vuol dire offrire esperienze indimenticabili agli ospiti e rafforzare la nostra identità aziendale" conclide Elisa Guerra, Chief Human Resources Officer Club del Sole.

v.b.