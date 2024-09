Cercasi manutentori, contabili e ottici

"NONOSTANTE il periodo relativamente complesso, l’ultimo periodo dell’anno sembra essere abbastanza dinamico dal punto di vista delle opportunità di lavoro". Ab Lavoro, società di ricerca e selezione di personale, dipinge dunque "un quadro piuttosto confortante e ricco di occasioni". Precisa Giacomo Grilli di Ab Lavoro: "Ripartiamo dopo il periodo estivo con discreto ottimismo. Le aziende del territorio, nonostante oggettive difficoltà che non possiamo negare, stanno acquisendo nuovamente fiducia e stanno pianificando nuovi inserimenti per allargare i propri team e per coprire i picchi di lavoro che caratterizzano l’ultimo periodo dell’anno. In questo momento ci sono ottime opportunità per addetti alle vendite, manutentori, contabili e ottici. Si tratta di interessanti occasioni, con contratti stabili e con retribuzioni molto interessanti".

Vendite, contabilità, manutenzione e ottica i settori più interessanti. "Come possiamo vedere – aggiunge Massimo Mariani di Ab Lavoro – non mancano le opportunità per chi desidera cambiare lavoro o trovare una nuova opportunità di carriera. Il mercato ci mostra timidi segnali di ripresa: le aziende stanno assumendo e questo trend si confermerà fino alla fine dell’anno e, quasi certamente, anche nel 2025. Nei prossimi mesi, dunque, ci sarà la possibilità di cogliere nuove sfide professionali, in alcuni casi anche migliorando la propria posizione sia dal punto di vista di carriera sia dal punto di vista economico".

Ab Lavoro nasce nel 2005 come AltaBrianza Lavoro, dalla passione per il settore delle risorse umane di un gruppo di giovani professionisti, provenienti da importanti realtà industriali e rinomate società di consulenza. Negli anni l’attività dell’agenzia si è estesa a tutto il territorio nazionale e nel 2022 è stato lanciato il nuovo brand Ab Lavoro, con l’obiettivo è diventare il partner globale nella gestione delle risorse umane per nuovi e storici clienti. Ab Lavoro offre l’opportunità a coloro che cercano una nuova posizione di inserire il proprio cv nel suo database. Il team di consulenti così possono contattare i candidati più adatti alle opportunità attualmente. Ab Lavoro affianca i lavoratori anche in percorsi di orientamento e ricollocamento professionale.

Red. eco.