Cento nuovi posti nei Lidl del Friuli:. Recruiting Day il 12 febbraio

LO SVILUPPO DELLA RETE retail di Lidl Italia prevede nel corso del 2025 nove aperture. Un progetto di espansione ovviamente accompagnato anche da un programma di nuove assunzioni di oltre 160 nuovi posti di lavoro e un investimento complessivo di oltre 70 milioni di euro. "L’inaugurazione di nove nuovi supermercati testimonia il proseguimento senza sosta del nostro piano di sviluppo che ci porterà a raggiungere i mille punti vendita entro il 2030 – ha dichiarato Massimiliano Silvestri (nella foto a destra), Presidente Lidl Italia – e questi nuovi store non solo rafforzano la nostra presenza sul territorio nazionale, ma generano anche importanti opportunità di lavoro, contribuendo allo sviluppo economico delle comunità locali in cui operiamo". Il percorso di consolidamento di Lidl Italia nell’ultimo decennio è stato sostenuto da ingenti investimenti per l’apertura di nuovi punti vendita e centri logistici e l’ammodernamento e rinnovo degli esistenti, raggiungendo nel secondo semestre del 2024 un investimento pari a 400 milioni di euro destinati all’apertura di 40 punti vendita. Gli ingenti investimenti per l’apertura di nuovi punti vendita e centri logistici e l’ammodernamento e rinnovo degli esistenti sostenuti da Lidl in questi anni sono cresciuti a un tasso medio annuo del +12,9% nell’ultimo decennio, superiore rispetto alle top-10 aziende della GDO (+8,1%).

In Friuli-Venezia Giulia Lidl ha aperto 31 punti vendita ed è alla ricerca di 100 persone da aggiungere al proprio team. Nello specifico, le figure ricercate sono: Store Manager, Assistant Store Manager, Addetto Vendite, Apprendista Addetto Vendite, Addetto vendita a chiamata e Operatori di Filiale. Nel dettaglio, lo Store Manager "è una delle figure professionali chiave della nostra realtà, responsabile della gestione economica e commerciale del Punto Vendita e del coordinamento del team", fa sapere l’azienda. L’Assistant Store Manager ricoprirà un ruolo fondamentale di supporto a tutte le attività manageriali dello Store Manager, come ad esempio la gestione del personale e dell’assortimento. L’Addetto Vendite lavorerà a contatto con la clientela attraverso attività di cassa, rifornimento merce e assistenza clienti. Infine, l’Operatore di filiale si occuperà delle operazioni di pulizia e rifornimento scaffali garantendo un supporto fondamentale alle attività quotidiane all’interno del punto vendita. L’Azienda, che assicura processi di formazione in ingresso e continua per i propri collaboratori, ha al suo interno una figura, il Training Manager, dedicata e presente sul territorio che si occupa di promuovere lo sviluppo delle nuove risorse e di valorizzarne la crescita professionale.

La prima giornata di Recruiting Day dedicata ai colloqui di selezione si terrà il 12 febbraio 2025 dalle 9.00 alle 17.00 presso Villa Manin a Passariano di Codroipo (Udine). Le candidature dovranno essere inviate entro il 5 febbraio al seguente link: https://eventi.regione.fvg.it/Eventi/dettaglioEvento.asp?evento=24761. Grazie alla collaborazione tra Lidl e la Regione Friuli-Venezia Giulia, quest’ultima contatterà i profili maggiormente in linea con le posizioni ricercate.