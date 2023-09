Categorie protette. Le imprese italiane cercano lavoratori

INCLUSYON è un’azienda che favorisce l’incontro tra imprese e lavoratori appartenenti alle categorie protette. Con il suo team di esperti altamente qualificati, composto da professionisti delle risorse umane, psicologi abilitati e consulenti specializzati in Diritto del Lavoro, Inclusyon agevola l’inserimento nel mondo del lavoro delle persone con disabilità e appartenenti alle categorie protette con progetti di ricerca e selezione flessibili, mirati e veloci. Le aziende che si rivolgono a Inclusyon sono di diverse dimensioni e presentano differenti core business. Attualmente, una fetta sostanziale dei clienti della società di ricerca e selezione opera nell’ambito manifatturiero e del commercio: due settori che offrono diverse opportunità per i lavoratori appartenenti alle categorie protette.

Numerose aziende, in particolare nella regione Lombardia, ma anche in Piemonte, Trentino, Veneto, Emilia Romagna e Toscana, cercano costantemente professionisti qualificati per una vasta gamma di ruoli. Nel settore manifatturiero, si tratta di tecnici informatici, responsabili della manutenzione delle attrezzature e delle catene di produzione. Nel commercio, invece, le posizioni aperte spaziano da addetti agli affari generali e alla segreteria a figure contabili per la gestione delle finanze aziendali e personale amministrativo. Inoltre, sono molto richiesti anche gli addetti all’accoglienza e all’informazione della clientela. Inclusyon, attraverso un approccio consulenziale, la consolidata esperienza in ambito HR e l’approfondita conoscenza della Legge 6899 si è resa interlocutore accreditata nei confronti sia dei lavoratori appartenenti alle categorie protette che in quelli delle aziende.

Gli interessati possono conoscere le opportunità offerte dalle aziende nella sito web sezione candidati: https:www.inclusyon.itcandidati.html. "Siamo verticalmente specializzati nel recruiting di professionisti qualificati appartenenti alle categorie protette – ha detto Nicolò Fiordelmondo (nella foto a destra), direttore di Inclusyon – e con più di 110.000 lavoratori qualificati appartenenti alle categorie protette in database e con le nostre competenze verticali e specialistiche, le aziende possono contare su di noi quando intendono rafforzare il valore sociale del loro business o quando necessitano di un supporto per ottemperare, o continuare ad adempiere, all’obbligo di legge".

In Italia, stando alle ultime rilevazioni, i disabili disoccupati sono all’incirca 1 milione, ovvero circa la metà dei disoccupati totali: un tasso di disoccupazione molto elevato dovuto principalmente alla mancanza di canali di contatto efficienti e alla generale difficoltà di incontro tra lavoratori categorie protette e aziende.

Vittorio Bellagamba