Carriera rapida e su misura Un Master prepara il futuro

RADAR ACADEMY è la prima business school nata da una società di ricerca e selezione di personale, autorizzata dal ministero del Lavoro. "Lavoriamo ogni giorno per garantire alle persone un futuro migliore – spiega Ernesto D’Amato (nella foto), founder e ceo di Radar Consulting Italia – costruendo percorsi di carriera rapidi e su misura, con la partecipazione attiva delle migliori aziende e dei più influenti manager e opinion leader del mondo del lavoro. Radar Academy è punto di riferimento per tutti coloro che desiderino trovare la propria dimensione professionale in accordo con le proprie aspirazioni di vita e di carriera. Ogni nostro Master, che include uno stage retribuito in una delle aziende del nostro network, è un efficace strumento di inserimento qualificato nel mondo del lavoro per i neolaureati".

Qual è la formula vincente di Radar Academy?

"La formula vincente di Radar Academy comprende non solo le lezioni in aula, ma anche il servizio di career coaching attraverso un team dedicato, più un efficace servizio di inserimento in azienda gestito da recruiter professionisti. Le performance di placement sono eccezionali: l’80% degli allievi viene inserito in una delle aziende partner dopo soli 6 mesi dall’inizio del master, quasi sempre con uno stage retribuito; in alcuni casi l’assunzione è diretta. Entro i 12 mesi tutti gli allievi trovano una collocazione in azienda. Nei 4 anni successivi, chi ha frequentato un Master di Radar Academy guadagna più del 30% dei colleghi che non hanno frequentato il master".

Quali servizi offrite?

"Radar Academy organizza Master post-laurea con o senza stage, su tutto il territorio nazionale, che si svolgono in 13 città metropolitane in Italia, sia in presenza che in live streaming (https:www.radar-academy.comsedi). I nostri allievi vengono inseriti in aziende virtuose, accuratamente selezionate sulla base di criteri di affidabilità. In particolare chiediamo alle nostre aziende partner che assicurino un compenso o (più tecnicamente) un rimborso congruo, che consenta al ragazzo o alla ragazza in stage di sostenersi per tutto il periodo di stage. No quindi agli stage gratuiti. È previsto un piano di formazione chiaro e orientato all’acquisizione di esperienze e competenze di valore, qualificanti e spendibili nel mercato del lavoro (terminato lo stage, la persona dovrà essere un profilo professionale assumibile con contratto di lavoro subordinato). Vogliamo che chi vuole imparare una professione, un mestiere o un’arte, trovi attorno a sé un clima sereno, di rispetto, di crescita. Ecco dove inseriamo i nostri allievi: https:www.radar-academy.comstage".

È importante condividere con le aziende la didattica dei percorsi formativi?

"Ciò che contraddistingue Radar Academy rispetto alle business school tradizionali, è proprio il rapporto privilegiato con le aziende e con i loro manager. Per noi un percorso formativo deve essere coerente con le esigenze espresse dalle aziende, che quindi partecipano attivamente alla fase di progettazione e di aggiornamento costante dei nostri master. Oltre ad essere presenti in aula per lezioni e project work".

Quali sono i master che avete in programma di organizzare nei prossimi mesi?

"Partita con 5 percorsi formativi, oggi Radar Academy ha ampliato l’offerta, fino ad arrivare a 20 Master per 13 sedi sul territorio italiano. Inoltre i corsi si possono svolgere in live streaming, una scelta che trova sempre più favore negli allievi, soprattutto in coloro che lavorano già o che vivono fuori dalle aree metropolitane".