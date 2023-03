Caccia a diecimila tecnici da formare e assumere

POSATORI e giuntisti di fibra ottica, responsabili di cantiere, tecnici e programmatori software e impiantisti elettrici. Sono le figure professionali specializzate più richieste e difficili da reperire sul mercato del lavoro. Al punto da spingere 29 grandi aziende (tra le quali Autostrade per l’Italia, Bnl Bnp Paribas, Cdp, Enel, Eni, Ferrovie dello Stato Italiane, Poste Italiane, Open Fiber, Gruppo Fnm e Trenord e Bain & Company) aderenti al progetto ‘Distretto Italia’ del Consorzio Elis a dare il via a una serie di azioni di orientamento e formazione in collaborazione con Università e istituti tecnici superiori. Lo scopo è formare e inserire nel mercato del lavoro oltre 10.000 figure tecniche specializzate, metà delle quali da occupare nelle 12 aziende che hanno partecipato alla prima analisi di fabbisogno. Altre 4.800 posizioni vacanti si registrano nell’indotto. Il fabbisogno individuato si concentra nei settori Tlc, costruzioni, energy e utilities, metalmeccanica e Ict e nel Nord del Paese (31%). A seguire le Isole (12%), il Centro (6%) e il Sud (4%). Il 47%, invece, rappresenta la domanda proveniente dall’indotto in tutto il territorio nazionale. Secondo lo studio condotto da Elis, la carenza di figure professionali specializzate evidenzia l’inefficienza del mercato a cui abbiamo assistito negli...