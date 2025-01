BizAway si allarga. La startup friuliana cerca 72 nuove risorse

LA CRESCITA DI BIZAWAY, scaleup di business travel friulana, si concretizza anche con un aumento dei livelli occupazionali. Ben 72 sono le risorse che verranno assunte: nella divisione Sales, figure per Customer Service & Operation Department e professionisti per l’area Product & Engineering. Un piano di sviluppo in termini di personale definito in conseguenza al tasso di crescita (+237,08%) registrato nel triennio 2020-2023. BizAway solo negli ultimi due anni ha ottenuto un round di 10 milioni di euro nel 2022 e uno da 35 milioni a settembre 2024 ed è arrivata a più di 300 dipendenti con 8 sedi operative tra Italia, Spagna, Albania e Dubai.

Le posizioni aperte sono dislocate tra i Paesi in cui ha sede la scaleup friulana - oltre a possibilità di lavoro da remoto, in virtù della sua natura digital oriented - e nello specifico: per la divisione Sales si ricercano più di 60 figure nelle sedi di Italia, Spagna e Albania che si occupino di creare nuovi lead, partecipare a fiere ed eventi per la ricerca di nuovi contatti, gestire le negoziazioni contrattuali e le relazioni con i clienti, oltre a proporre in modo proattivo strategie e campagne per migliorare il processo di vendita e incrementare la crescita. Le posizioni aperte fanno riferimento ai mercati di Germania, Francia, Italia, Spagna, Portogallo, Benelux, Nord Europa, Europa dell’Est, e Middle East, mercati nei quali BizAway ha un forte piano di espansione; per la divisione Customer Service & Operation Department si ricercano 15 Travel Agent tra Albania e Spagna che si occupino dei servizi di prenotazione online e della customer care.

Viene richiesta la conoscenza dei sistemi GDS (Amadeus, Galileo o Saibour), o precedente esperienza in un’agenzia di viaggi locale, ottima conoscenza, scritta e parlata, della lingua italiana, spagnola, francese, portoghese o tedesca (almeno B2); per il Product & Engineering Department, BizAway è alla ricerca di 10 Backend Engineer tra Albania, Italia e Spagna che abbiano lavorato oltre 3 anni in ruolo analogo con una solida conoscenza di Node.js, TypeScript e Mongo, oltre ad aver esperienza con lo standard OpenAPI (swagger), nella scrittura di test automatizzati e la conoscenza di AWS. Si ricercano inoltre ulteriori 10 Frontend-Engineer (tra Italia e in Albania) con una solida conoscenza di Angular e AngularJS per implementare nuove funzionalità della piattaforma della scaleup, e 1 Product Support Specialist tra Italia e Albania che collaborino con il reparto Prodotto e Ingegneria per migliorare proattivamente la piattaforma di BizAway in base al feedback degli utenti, e garantendone l’affidabilità a lungo termine.

Ed infine, con sede di lavoro a Spilimbergo, 1 Data Analyst per l’implementazione della reportistica e della dashboard a supporto del team di sviluppo prodotto. Per l’Italia, a Milano si ricercano inoltre una figura di Head of People & Culture, un Marketing Manager e un Treasury Finance Manager. Per tutte le opportunità è possibile candidarsi al seguente link: https://jobs.bizaway.com/apply/.