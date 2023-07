Birra Peroni assume e investe sulle persone

BIRRA PERONI è una delle aziende storiche dell’Italia. Un’impresa che sta vivendo un importante sviluppo che si coniuga con l’aumento dei livelli occupazionali. Enrico Galasso (nella foto), presidente e managing director di Birra Peroni, spiega quali sono le strategie dell’azienda: "Quando sono arrivato in Birra Peroni nel 2019, la mia più grande ambizione era quella di fare in modo che le persone avessero voglia di costruire i prossimi 175 anni di questa azienda e da qui siamo partiti, insieme a tutto il team, per elaborare le nostre strategie di sviluppo e prepararci ad affrontare il futuro. Ci siamo guardati dentro in modo onesto e poi abbiamo rivolto lo sguardo fuori, al nostro mercato di riferimento ma non solo, alle prese con consumatori sempre più consapevoli, con nuove abitudini di consumo ed una crescente attenzione alla sostenibilità a tutto tondo. La prima sfida con cui ci siamo misurati, e con cui continuiamo a misurarci, è quella di creare un ambiente di lavoro sempre più sicuro, equo, inclusivo e stimolante, basato su una cultura dell’eccellenza, in ogni aspetto del business, e in cui i talenti possano trovare sempre terreno fertile per crescere. La seconda è quella di rendere premium il nostro portafoglio, un’opportunità particolarmente rilevante per noi. Per questo negli ultimi tre anni abbiamo lavorato al restyling di Peroni, abbiamo rilanciato Peroni Nastro Azzurro, abbiamo introdotto sul mercato Kozel e stiamo continuando ad innovare, entrando in nuovi segmenti con proposte sempre di altissima qualità, come le recenti Peroni Nastro Azzurro Stile Capri e Peroni Non Filtrata, o Peroni Nastro Azzurro 0.0%, la nostra referenza no-alcol. Non da ultimo, insieme a tutto il Gruppo Asahi di cui siamo parte, portiamo avanti la nostra strategia di sostenibilità sia ambientale sia sociale, per ridurre sempre più la nostra impronta ambientale e contribuire a costruire una società ancora più inclusiva, lavorando anche con tutta l’associazione di categoria sulla promozione di un consumo sempre più responsabile".

La crescita dell’azienda è accompagnata anche da un aumento dei livelli occupazionali?

"Certo. Gli investimenti messi in campo negli ultimi anni hanno avuto importanti riflessi sull’aumento degli organici, nei tre stabilimenti, nella malteria di Pomezia, negli uffici e nella nostra forza vendita. Entro la fine dell’anno potremmo arrivare a raggiungere circa il 10% in più sul totale organico rispetto a soli tre anni fa e stiamo lavorando per mantenere un trend positivo anche per il futuro".

Quali sono le figure professionali richieste?

"Per la nostra natura, l’area commerciale e quella della supply chain rimangono le principali aree in cui ricerchiamo. In generale, ci focalizziamo prima di tutto sullo sviluppo e la crescita dall’interno, grazie anche alla nostra Learning Academy con cui lavoriamo su competenze chiave, attuali e future, che possano rendere i nostri team i migliori partner con cui fare business. Contestualmente continuiamo a portare all’interno nuove competenze ed esperienze che possano accompagnare questa evoluzione dell’azienda attraverso innovazione e digitalizzazione, in ogni funzione e ambito, elementi fondamentali per mantenere competitività".

Di recente avete sottoscritto il contratto integrativo; quali sono le innovazioni introdotte in tema People negli ultimi tre anni?

"Credo che questo nuovo contratto integrativo sia un’ulteriore conferma di quanto dicevamo prima: le persone, i loro bisogni e il loro benessere, sono centrali nella nostra strategia. Abbiamo introdotto varie novità. Per esempio, il lavoro flessibile: in Birra Peroni è possibile lavorare fino al 50% delle ore mensili da remoto, senza giorni prestabiliti, con maggiori agevolazioni per i genitori con figli fino ai 3 anni e in caso di specifiche esigenze personali. Sulla scia di questo abbiamo introdotto anche nuovi permessi retribuiti per permettere alle persone di bilanciare sempre meglio impegni lavorativi e privati. Con la stessa decisione abbiamo lavorato sui temi delle diversità e dell’inclusione, estendendo le disposizioni previste per i coniugati alle unioni civili e alle convivenze di fatto".