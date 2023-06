Aziende è caccia ai talenti: tre su quattro non li trovano

TRE AZIENDE italiane su quattro non trovano i talenti che stanno cercando. La caccia è aperta, afferma il rapporto ‘The New Human Age’ 2023 di ManpowerGroup. E, nonostante un contesto di crescente digitalizzazione del lavoro e delle competenze dei lavoratori, le persone sono ancora il catalizzatore del futuro. Trovare soluzioni per ovviare alla mancanza di talenti è l’obiettivo del primo ‘Open Innovation Hr Lab’, lanciato da ManpowerGroup in collaborazione con Opinno, società di consulenza per l’innovazione globale. Il programma, che coinvolge 8 multinazionali di 5 diversi settori, ha l’obiettivo di individuare le principali sfide del mondo Hr e selezionare – attraverso un programma di open innovation – le startup che costruiranno le soluzioni del futuro per la gestione, l’attrazione e lo sviluppo dei talenti nelle organizzazioni. Le aziende che hanno accettato la sfida del futuro, riconoscendo l’importanza del fattore umano in tutti i processi di evoluzione delle organizzazioni, sono Agos, Assicurazioni Generali, Bat Italia, Ferrero, Lightsource Bp, Sanofi, Unicredit e Yamamay.

ManpowerGroup e Opinno hanno condotto interviste individuali agli esperti delle aziende per individuare le principali sfide in ambito Hr che richiedono uno scouting per trovare le migliori risposte. Le challenge individuate sono: soluzioni innovative per migliorare l’attività di workforce planning con un approccio data driven; soluzioni innovative per migliorare le performance dei dipendenti e l’esperienza lavorativa all’interno di nuovi modelli di Hybrid Work. Lo scouting di soluzioni innovative, che possano rispondere alle challenge individuate, prevede anche la possibilità per le startup stesse di proporsi qualora desiderino partecipare a questa iniziativa, candidandosi al seguente Link: https:treeform.typeform.comHRLab

Una volta concluso il processo di selezione, che riguarderà startup candidate e individuate attraverso scouting, le startup verranno presentate alle aziende coinvolte nel programma e alle altre aziende interessate durante un workshop che ha l’obiettivo di avviare Poc (proof of concept) congiunti di open innovation, con la partecipazione e il supporto di ManpowerGroup e Opinno. Il programma si concluderà con la pubblicazione di un paper che presenterà i trend attuali e futuri delle risorse umane e i risultati della ricerca, con un focus sulle soluzioni tecnologiche alla challenge individuata.

"Abbiamo lanciato questo programma – spiega Daniela Caputo, marketing & innovation director di ManpowerGroup – perché siamo convinti che l’innovazione, in qualsiasi ambito dell’organizzazione aziendale o del business, non possa prescindere dall’elemento ‘human’ e che le soluzioni per attrarre, sviluppare e trattenere i talenti saranno il motore competitivo di qualsiasi settore. Portare innovazione nell’ambito delle risorse umane non significa solo creare soluzioni più efficaci per incrociare domanda e offerta di lavoro: in questo gli algoritmi stanno segnando una svolta importante nei processi di attraction, pre-screening, valutazione delle candidature e selezione".