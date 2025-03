Autostrade e Gi Group puntano sulle donne STEM

LE DONNE, in Italia, rappresentano solo il 26,6% dei laureati nei diversi rami dell’ingegneria. Un dato, questo, che sottolinea il persistere di un ampio gender gap nelle materie STEM legato a barriere che limitano le opportunità di studio e di carriera delle donne. Così, per valorizzare il talento femminile e contribuire a superare gli stereotipi di genere, Amplia Infrastructures Società del Gruppo Autostrade per l’Italia, player di riferimento nel panorama delle costruzioni in Italia, e Gi Group, la prima Agenzia italiana del lavoro, hanno lanciato un percorso formativo altamente professionalizzante. L’Academy, che ha coinvolto neolaureate in Ingegneria civile, edile, ambientale interessate a lavorare nella cantieristica stradale, si inserisce all’interno del progetto Women4 di Gi Group volto a favorire l’occupazione femminile in settori tradizionalmente ad appannaggio maschile e a valorizzare corsi di formazione e crescita per le lavoratrici.

Le partecipanti, assunte con un contratto in somministrazione a tempo indeterminato con Gi Group, verranno ora inserite in azienda, in qualità di Planner di commessa, Addette qualità di cantiere, Addette salute e sicurezza in cantiere e Addette al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), nelle sedi di Barberino di Mugello (FI), Genova (GE), Napoli (NA), Codognè (TV) e Rescaldina (MI) - in uno dei dipartimenti delle aree Qualità, Ambiente e Pianificazione cantieri. Il percorso, progettato da Gi Group e Amplia Infrastructures, ha previsto 200 ore di formazione teorica guidata da docenti altamente qualificati presso il Gi Group Training Hub, il centro per la formazione e l’orientamento della prima agenzia italiana per il lavoro con sede principale a Milano. "Amplia è una realtà che mette al centro due aspetti chiave: competenze e cura – ha dichiarato Mario Basile, Human Capital & Organization Manager di Amplia Infrastructures –. Questo progetto incarna i nostri valori: da un lato, l’impegno per creare contesti lavorativi dove poter apprendere e sviluppare nuove skill, dall’altro poterlo fare in un contesto in cui crescere insieme, unendo storie e geografie diverse. Crediamo fortemente nelle opportunità che si aprono quando si investe nelle competenze e nella diversità, con un impatto positivo per il futuro delle infrastrutture e del lavoro in Italia".

"Ancora oggi, la partecipazione delle donne in alcuni settori rimane limitata a causa di una visione ancora troppo radicata in schemi tradizionali – ha dichiarato Francesco Baroni (nella foto a destra), Country Manager Italia di Gi Group Holding –. L’Academy Women4, parte integrante dell’omonimo progetto e frutto di una collaborazione strategica con Amplia Infrastructures, mira a valorizzare il talento femminile STEM e a favorire l’occupabilità delle donne in settori tradizionalmente ad appannaggio maschile, come la cantieristica stradale. Le ingegnere partecipanti hanno completato un percorso professionalizzante per acquisire le competenze tecniche necessarie e ora avranno l’opportunità di operare in quattro cantieri di rilievo della rete autostradale italiana".