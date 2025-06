Attività sportiva e benessere:. Go fit arriva in Italia e cerca personale

UN IMPORTANTE piano di sviluppo in Italia accompagnato da un interessante piano di assunzioni caratterizzerà l’arrivo della catena del benessere Go fit nel Belpaese. In Italia, il settore dello sport e dell’allenamento è in crescita, con una maggiore consapevolezza sull’importanza di mantenersi attivi. GO fit ha avviato un piano di espansione nei prossimi quattro anni per sostenere abitudini attive e dinamiche e contribuendo alla socialità delle comunità in cui sorgerà, diventando un attore chiave della vita cittadina. Fondata nel 2009 a Madrid, la società conta oggi tra Spagna e Portogallo 21 centri attivi, un team di 1.200 persone, più di 235.000 abbonati e un fatturato che nel 2024 ha raggiunto 84 milioni di euro.

L’ingresso di GO fit nel mercato italiano rappresenta la nascita di un modello innovativo di benessere integrato, connesso al tessuto imprenditoriale e sociale del Paese. Torino sarà la prima milestone del nuovo percorso di GO fit. La città sabauda si appresta ad accogliere il primo opening: un centro sportivo all’avanguardia, dotato di macchinari premium e progettato seguendo un approccio interamente sostenibile che mira a minimizzare l’impatto ambientale. Il nuovo centro sportivo di oltre 14.000 metri quadrati sorgerà nell’area dell’ex Mercato dei Fiori, un sito storico sottoposto a un importante progetto di riqualificazione. Dopo Torino, GO fit aprirà il suo secondo centro nella zona emblematica del Lido di Milano (2026). Successivamente verrà aperto un altro centro a Bologna (2026/2027) e a seguire altre aperture lungo la penisola entro i prossimi quattro anni. "Siamo entusiasti condividere il modello GO Fit in Italia, con la volontà di contribuire allo sviluppo di una cultura del benessere più accessibile e inclusiva" ha detto il ceo Mario Barbosa.

Le figure professioni richieste da Go Fit per le aperture dei centri benessere in Italia sono le seguenti: Fitness coach, che avrà il compito di accogliere, guidare, consigliare e prescrivere il programma di allenamento appropriato per il cliente in base alle sue esigenze e ai suoi obiettivi. Inoltre, dovrà assistere e supervisionare le attività svolte dai membri nell’area fitness e garantire il corretto funzionamento della struttura. Poi, customer experience per fornire un servizio eccezionale e di alta qualità per i clienti con cordialità e professionalità in ogni interazione.

Personal trainer per accompagnare e monitorare l’allenamento personalizzato e di alta qualità per i membri, assistendoli nel raggiungimento dei loro obiettivi di salute e fitness e fornendo un supporto completo durante il loro percorso. Poi group fitness trainer, directed activities per dare lezioni di gruppo in base alle proprie aree di specializzazione. L’obiettivo sarà quello di mobilitare, attrarre, motivare e trattenere i clienti nelle proprie sessioni. Infine, children’s campos trainers con il compito di fornire attività per bambini, scuole di padel, tennis, nuoto e attività collettive programmate a un livello ottimale, al fine di ottenere il massimo progresso e soddisfazione degli abbonati.