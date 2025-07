Assunzione sbagliata?. L’azienda perde 100.000 euro

SBAGLIARE un’assunzione non è solo un problema di gestione delle risorse umane. È un disastro economico che può costare fino a 240.000 dollari per singola posizione negli Stati Uniti, e fino a 100.000 euro in Europa. Numeri che fanno girare la testa, ma che riflettono una realtà spietata: il mercato del lavoro è un’arena dove l’errore può costare molto più del semplice stipendio. Il settore HR si trova così davanti a una delle sfide più complesse e critiche per le aziende: come scegliere in modo rapido, preciso e soprattutto economico la persona giusta, senza trasformare ogni nuova assunzione in una scommessa ad alto rischio.

A fronte di una mole impressionante di candidature — 200-250 per ogni ruolo negli Stati Uniti, con tempi di selezione che superano i 40 giorni — il rischio di errore è altissimo. Le tradizionali valutazioni, basate su CV e colloqui standard, spesso non bastano a cogliere le soft skill e la capacità di risolvere problemi, che invece fanno la differenza nel mondo reale. Le aziende di medie dimensioni, in particolare, si trovano a dover bilanciare l’efficienza operativa con budget limitati, in un contesto sempre più competitivo e dinamico.

Proprio per rispondere a questa esigenza nasce Anthropos, startup fondata nel 2024 da Stefano Bellasio (nella foto), che porta in campo l’intelligenza artificiale per rivoluzionare il processo di selezione. Con il suo software Studio e le innovative AI Simulations, Anthropos propone scenari realistici in cui i candidati sono messi alla prova in situazioni pratiche, come una negoziazione commerciale o la gestione di clienti complessi, permettendo alle aziende di valutare competenze, motivazioni e reazioni in tempo reale, con dati oggettivi e non più semplici impressioni.

Non è solo una questione di scegliere meglio: è anche valorizzare chi è già in azienda, individuando potenziali leader, talenti nascosti e aree di formazione. "Utilizzando Anthropos – spiega Bellasio – le aziende riducono fino all’80% il tempo necessario per valutare un candidato, portando il processo da oltre 40 giorni a circa 10-15. Inoltre, aumentano il tasso di accuratezza nella selezione: invece di affidarsi a sensazioni o esperienze pregresse, il processo si fonda su dati concreti e osservabili. Il sistema si integra con i principali ATS e permette anche la creazione di simulazioni custom da parte del team interno o con il supporto tecnico di Anthropos".

Il messaggio è chiaro: non si tratta più solo di mettere le persone giuste nei posti giusti, ma di farlo con efficacia, rapidità e soprattutto con dati solidi. Il futuro della gestione HR è in un mix di intelligenza artificiale e simulazioni realistiche, che aiutano a trasformare il processo di assunzione da un salto nel buio a una scienza precisa. Per aziende italiane e internazionali, da Fides a ByTek (Gruppo Datrix), il segreto per non sprecare risorse è affidarsi a strumenti che non si limitano a leggere un curriculum, ma vedono il candidato all’opera prima ancora di assumerlo. "Negli anni ho visto quanto sia difficile per un’azienda capire davvero chi ha davanti durante una selezione – conclude Bellasio – Con Anthropos vogliamo portare l’attenzione sulle competenze reali e sulla motivazione concreta, mettendo la tecnologia al servizio di una valutazione più giusta ed efficace".