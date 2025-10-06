Alstom è alla ricerca di oltre cento tecnici

Nuovo piano di assunzioni di Alstom, leader globale nella mobilità intelligente e sostenibile. L’azienda ha celebrato di recente i 70 anni dello storico stabilimento di Sesto San Giovanni, centro d’eccellenza del gruppo per la produzione, riparazione, revisione e manutenzione di sottosistemi e componenti per il materiale rotabile per il mercato nazionale e internazionale. In occasione dell’anniversario, Alstom ha annunciato un’importante campagna di assunzioni con l’apertura di 100 nuove posizioni entro marzo 2026.

Le opportunità riguardano profili tecnico-specializzati nella manutenzione ferroviaria, con competenze in ambito elettrico ed elettro-meccanico, e laureati in ingegneria meccanica, elettronica e gestionale, preferibilmente con un percorso formativo o una specializzazione in automazione industriale o tecnologie del veicolo ferroviario. Gli interessati possono avere ulteriori informazioni visitando il sito: https://www.alstom.com/it/alstom-italia. Contestualmente, è stato confermato il proseguimento degli investimenti in corso per il business Services in Italia, pari a 25 milioni, con l’obiettivo di rafforzare le attività industriali, espandere la capacità produttiva e la presenza sui territori, e accelerare la trasformazione digitale dei processi attraverso ricerca e innovazione continue. "Celebrando i 70 anni del nostro sito di Sesto San Giovanni, rendiamo omaggio a una storia industriale fatta di innovazione, competenza e passione per la mobilità – ha dichiarato Michele Viale, Direttore Generale di Alstom in Italia – e questo sito rappresenta il perfetto equilibrio tra tradizione manifatturiera e trasformazione tecnologica, contribuendo allo sviluppo di un’industria ferroviaria resiliente e sostenibile, al servizio del Paese e dell’Europa". Acquisito da Alstom nel 2000, il sito Alstom di Sesto San Giovanni, rappresenta oggi un centro d’eccellenza per la produzione, manutenzione, revisione e riparazione di sottosistemi e componenti ferroviari per treni ad alta velocità, treni regionali, tram e metropolitane. Grazie alle competenze di oltre 300 persone e sinergie internazionali, il sito realizza più di 1.500 componenti l’anno e oltre 12.000 parti di ricambio e riparazioni, operando per la Product Line Services sul territorio milanese, lombardo e nazionale attraverso diversi depositi dedicati alla manutenzione.

v.b.