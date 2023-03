Alberghi, bar e ristoranti alla ricerca di 600 addetti

IL SETTORE HO.RE.CA del lusso che comprende hotel, ristoranti e bar e quindi l’industria alberghiera e tutte quelle attività che gravitano intorno a food, beverage e hospitality, è alla ricerca per la prossima stagione di seicento addetti. A richiedere le figure professionali che possono essere impiegate in questo comporto è E-work, gruppo italiano specializzato nella consulenza, somministrazione di lavoro e gestione di soluzioni HR per aziende e multinazionali, che è appunto alla ricerca di 600 figure del settore Ho.re.ca. per conto di importanti strutture turistiche dell’hôtellerie di Lusso. Le figure professionali richieste sono: personale food & beverage (chef de rang, camerieri di sala, maitre, restaurant manager, commis di sala, addetti alle colazioni, barman, bartender); personale di cucina (commis di cucina, aiuto cuoco, chef de partie, sous chef) e housekeeping (facchini ai piani, cameriere ai piani, governanti e aiuto governanti, doorman e bellboy). Una ricerca estesa per soddisfare le esigenze di personale qualificato in un momento di ripresa del settore e del turismo: 100 figure verranno inserite in strutture Luxury del Lazio, 130 a Milano, 180 nelle città d’arte e altrettante in strutture della zona dei laghi. Le posizioni aperte in strutture a 5 stelle, tra Alpi e Dolomiti, sono in...