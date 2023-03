Al bar per trovare lavoro L’occupazione vede il futuro

TROVARE lavoro e ricevere consigli di orientamento professionale davanti a un’aperitivo. La nuova frontiera dell’occupazione è nel format lanciato nel 2021 da e-work, gruppo italiano specializzato nella consulenza, somministrazione di lavoro e gestione di soluzioni HR, con il progetto e-workafé, le caffetterie del lavoro nate per avvicinare domanda e offerta in contesti informali di relazione. Con un investimento di oltre un milione di euro e 20 assunzioni dirette previste, e-work – dopo una prima apertura di successo a Milano nel 2021 – è pronta a tre nuove aperture nel capoluogo lombardo, che spaziano dal cuore consulenziale e finanziario del centro città, in Foro Buonaparte, ai progetti di valorizzazione delle periferie con il punto che aprirà nel Magnete Community Center in Via Adriano, passando per la movida del Naviglio della Martesana. Nuovi spazi in aree differenti della città, che consentiranno di scoprire offerte di lavoro e ricevere consigli di orientamento professionale seduti a bere un caffè, per una pausa pranzo o un aperitivo nel contesto informale di un bar. I tre nuovi e-workafé milanesi saranno tra loro differenti, sia per dimensione che per immagine, mentre il format darà ovunque possibilità, oltre che di interagire con e-work e di vedere sugli schermi...