Accessiway si allarga: aperte 24 posizioni

ACCESSIWAY, azienda leader con presenza capillare in Europa nel campo dell’accessibilità digitale, annuncia una nuova fase di crescita con l’apertura di un nuovo ufficio ad Amburgo e un incremento del 51,4% del team rispetto allo stesso periodo del 2024. Negli ultimi tre anni l’organico aziendale ha registrato una crescita costante, passando da un +30,3% tra il 2022 e il 2023 a +62,8% tra il 2023 e il 2024, fino a un +51,4% tra il 2024 e luglio 2025.

Oggi l’azienda continua a espandersi e ha recentemente aperto 24 posizioni in diversi team italiani, tra cui product, sales, operations, accounting e development, di base a Torino. Gli interessati per avere ulteriori informazioni sul programma di assunzioni e per inviare il proprio curriculum possono consultare la pagina internet del sito aziendale. Nel dicembre 2024, AccessiWay è entrata a far parte di team.blue, uno dei principali provider di servizi digitali in Europa, che ha permesso alla società di scalare rapidamente a livello operativo e commerciale, accelerare lo sviluppo di prodotto e portare le soluzioni di accessibilità digitale a oltre 3,3 milioni di potenziali clienti a livello europeo. Con 1.500 clienti attivi e 105 professionisti di 13 diverse nazionalità distribuiti in cinque mercati chiave (Italia, Francia, Austria, Germania e Regno Unito), AccessiWay rafforza sempre più la propria posizione di riferimento nel settore dell’accessibilità digitale.

"Abbiamo iniziato nel 2021 in tre, lavorando in un piccolo ufficio condiviso a Torino. Inizialmente offrivamo un prodotto piuttosto semplice, ma ci siamo evoluti rapidamente verso una soluzione completa, andando avanti per molto tempo in autofinanziamento. Vedere dove siamo arrivati oggi mi fa credere che siamo nella giusta direzione, da un punto di vista di business ma soprattutto per l’impatto umano e sociale che il nostro lavoro genera: rendere l’universo digitale più inclusivo, migliorando la vita a milioni di persone con disabilità", commenta Amit Borsok, Ceo e Co-Founder di AccessiWay. "L’apertura del nostro ufficio ad Amburgo rappresenta un passo necessario per rafforzare il nostro impegno nel mercato tedesco e offrire un servizio ancora più vicino e personalizzato ai nostri clienti in loco", dichiara Edoardo Arnello, Executive Vice President & Md Italy di AccessiWay.

v.b.