Ecco i nuovi profili professionali ricercati dalle imprese del turismo

Roma, 24 agosto 2024 - Il Revenue Specialist nel settore aereo o il Guest Experience Advisor in quello alberghiero. Ma anche il Destination Manager B2C o il Travel Consultant nelle agenzie di viaggio. O l’addetto alla digitalizzazione dei Beni culturali. Sono solo esempi dei nuovi profili professionali ricercati dalle imprese del turismo inteso a 360 gradi come emergono dalle analisi di Assolavoro Datalab, l’Osservatorio dell’Associazione delle Agenzie per il lavoro. Si tratta delle figure più legate alle nuove dinamiche di sviluppo tecnologico digitale, dall’evoluzione della domanda guidata dalla ricerca di sostenibilità e dalle esigenze di presidiare tutti i canali di comunicazione. Vediamo di seguito le professioni più coinvolte dalle trasformazioni in atto nei 5 distinti macrosettori della filiera presi in esame nel report.

Trasporto aereo e aeroporti

Nell’ambito del trasporto Aereo e degli Aeroporti si individuano alcune figure coinvolte nei processi di cambiamento guidati soprattutto dalla digitalizzazione e dalla analisi dei dati, dalla ricerca di sostenibilità e dall’impegno a ridurre gli impatti sull’ambiente. Si tratta di figure professionali nell’area Management e controllo di gestione che devono curare gli aspetti legati al consumo di carburante e gestire la compliance rispetto ai sistemi di regole sul consumo e sulla transizione verde, nonché supervisionare la conformità rispetto ad indicatori di sostenibilità. Tra di essi emergono figure quali l’Application Performance Specialist ma anche l’Analista del Rischio per la Governance e la Conformità ed anche i Buyer. Nell’area Ricerca e sviluppo possono essere considerati profili come quello del Route Development Manager inteso come figura in grado di ottimizzare consumi e costi delle rotte e degli spostamenti, nonché le figure collegate alla raccolta e analisi dei dati dal pubblico rappresentate dal Data Center Expert e dal Business Data Analyst. Nell’area Vendite figure come il Revenue Specialist possono essere chiamate in causa per fissare costi e prezzi collegati ad una riduzione delle emissioni o finanziare tramite extra fee anche su base volontaria i costi per le compensazioni adottate dalle compagnie.

Alberghi, alloggi per vacanze e altre strutture

Per quanto riguarda il settore degli Alberghi le trasformazioni in atto investono in particolare la comunicazione e la trasparenza informativa verso i turisti. Oggetto di dinamiche di trasformazione anche le funzioni di accoglienza il cui cambiamento scaturirà dall’uso sempre più intensivo del digitale, ma dinamiche di cambiamento si registreranno anche nell’analisi dei dati e nell’automazione e infine nell’utilizzo sempre più diffuso di pratiche più sostenibili. Tra le figure più coinvolte dalle trasformazioni si osservano, perciò, gli Addetti al front office così come i Responsabili di Info Point ma anche gli Addetti all’Accoglienza e all’Accompagnamento tutte figure che dovranno interagire sempre più con strumenti digitali che automatizzeranno molte fasi della gestione tipica come il check in e check out o con i chioschi informativi. Queste figure saranno chiamate a intensificare e personalizzare sempre più i rapporti di clientela anche sfruttando i patrimoni informativi resi disponibili dalle basi dati sugli ospiti. L’automazione investirà le funzioni di housekeeping e figure come il Floor Supervisor avranno anche la funzione di sovrintendere i processi di automazione e robotica nella gestione delle camere. Tra gli addetti alla Ristorazione e Customer care le funzioni di accoglienza diverranno più qualificate e strategiche: figure come il Restaurant Guest Experience Agent saranno sempre più chiamate a sovraintendere i processi di contatto con la clientela e a gestire i flussi di informazioni da veicolare agli ospiti per valorizzare le scelte di sostenibilità e la qualità dell’offerta. Allo stesso modo dinamiche similari riguarderanno tutti gli altri servizi di ospitalità coinvolgendo figure come il Customer Care & Operations Specialist ed il Guest Experience Advisor. L’analisi dati dovrà informare tutte le attività finalizzate al booking ed alla vendita e gli specialisti E-commerce acquisiranno anche funzioni tipiche dell’analisi dei dati. Analogamente anche i Social Media Manager dovranno sempre più saper gestire basi dati e dotarsi di strumenti di analisi supportati da tool di AI. Tra i tecnici i Technical Service Manager dovranno via via soprintendere anche i processi di diffusione dell’It e dell’automazione.

Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator

Gran parte delle figure impegnate nelle attività di Prenotazioni, Marketing e Comunicazione saranno coinvolte nello sforzo di comunicare destinazioni di qualità e sostenibili. Profili come il Destination Manager B2C o il Travel Consultant dovranno conoscere indicatori e strumenti di rating di sostenibilità delle varie destinazioni da promuovere per andare incontro alle nuove esigenze di consumo turistico. Allo stesso modo le figure di Specialista in Digital Marketing e di Specialista E-commerce avranno un ruolo chiave nei processi di trasformazione del settore e dovranno necessariamente orientare le loro competenze anche verso contenuti e strumenti tipici della data science. Anche gli User Experience Designer dovranno contribuire a migliorare la fruizione dei contenuti sulle piattaforme e siti per facilitare l’esperienza d’uso del pubblico e attrarre e fidelizzare clienti prima ancora della fruizione dei servizi turistici. Nel Procurement vi sarà una forte attenzione verso brand collegati ad esperienze green e figure come l’Hotel Contract Manager o il Procurement Manager – Destination Services avranno un ruolo chiave nella promozione di destinazioni e pacchetti in grado di soddisfare i nuovi turisti alla ricerca di esperienze personalizzate e green. Nell’area Digital infine figure specializzate come il Data Scientist o gli Sviluppatori Backend che assieme Agli Specialisti IT/Tester e Validatori software assumeranno sempre più importanza dovendo garantire lo sviluppo e l’operatività delle piattaforme nella loro duplice funzione di sistemi informativi che distribuiscono contenuti ma anche di strumenti di raccolta dati e profilazione del pubblico per costruire analisi sempre più approfondite sulle scelte turistiche

Attività Di Musei, Gestione di Luoghi e Monumenti Storici

Nell’ambito Museale la trasformazione digitale investirà soprattutto le funzioni Marketing e Comunicazione. Figure quali il Web Developer ma anche gli Addetti alla Promozione Culturale, Comunicazione e Social Media continueranno ad acquisire importanza per promuovere l’offerta e gestire e organizzare le prenotazioni, mentre le nuove applicazioni di VR 3D e Realtà Aumentata potranno trovare nei contesti museali ampie forme di utilizzo con un forte coinvolgimento di figure come gli Addetti alla Digitalizzazione Beni Culturali.

Parchi divertimento e parchi Tematici, gestione di stabilimenti balneari

Nell’ambito dell’offerta di servizi per parchi divertimento e gestione stabilimenti. Il quadro della domanda di figure professionali appare piuttosto tradizionale e ancora piuttosto refrattario ai processi di trasformazione descritti innanzi. Figure più qualificate connesse alla gestione e analisi dati non emergono neppure negli ambiti dei parchi divertimento dove i servizi di promozione e marketing pure sembrano emergere con una domanda di figure specializzate come il Marketing & Social Media Specialist chiamate a gestire i moderni processi di comunicazione digitale muti canale. Le attività strategiche, tuttavia, di analisi dei dati e di profilazione del pubblico sembrano essere ancora esternalizzate nell’ambito servizi di pubblicità e comunicazione erogati da fornitori esterni. Nell’ambito degli stabilimenti balneari la natura stagionale dell’attività in un contesto di gestione ancora familiare con bassi investimenti determina una struttura di domanda di profili semplificata e ancora legata a modelli ultra-tradizionali di offerta di servizi. Anche in questa specifica attività turistica il presidio social appare come l’ambito di lavoro più innovativo già chiamato, ormai, peraltro a sviluppare nuove forme di comunicazione e interazione con il pubblico. Nonostante la ritrosia all’innovazione del comparto Profiling e social advertising guideranno le evoluzioni e ampliamento delle competenze in questo gruppo professionale. I processi di cambiamento arriveranno per via osmotica dall’ambiente circostante totalmente digitalizzato.