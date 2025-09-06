Il segreto per vincere? Il presidente di Terna: “L’equilibrio lavoro-affetti apre le porte al successo”

Milano, 7 settembre 2025 – Steve Jobs, il celebrato genio di Apple, ne fece un aforisma: “L’unico modo per fare un ottimo lavoro è amare quello che fate. Se non avete ancora trovato ciò che fa per voi, continuate a cercare”. Igor De Biasio, manager e attuale presidente di Terna, alla ricetta ha aggiunto un ingrediente in più: la felicità. “Uno dei presupposti del successo nel lavoro è la passione, e riusciremo a tenerla accesa sul lavoro al massimo delle nostre possibilità solo se la nostra vita affettiva non avrà dei buchi, delle carenze o dei conflitti”, scrive nel suo nuovo libro “La leadership della fiducia. Fidarsi di sé, degli altri e della vita".

Una guida, più che al successo nella professione, alla costruzione di un sano equilibrio fra i valori del lavoro e quelli della famiglia. E non è poco per uno che, non ancora 50enne, vanta un curriculum come pochi: dirigente in Philips e Moleskine, consigliere di amministrazione della Rai dal 2018 al 2024, ad di Principia (già Arexpo) dal 2019 a oggi. E da due anni presidente di Terna. “Nei tanti ruoli che ho svolto – osserva – ero sempre il più giovane”.

Igor De Biasio, manager e attuale presidente di Terna

Se la felicità incide sul percorso professionale, senza una vita affettiva appagante non si può fare carriera?

“Se hai accanto una persona con cui condividere un percorso di vita, che ti aiuti a realizzare i progetti, acquisti una forza incredibile. Se la persona a te più vicina non riesce a vivere i tuoi successi, avrai sempre un freno, un peso che ti impedirà di essere felice anche nel lavoro”.

Tanti uomini e donne in carriera hanno una vita privata e relazionale distrutta. Eppure hanno posizioni di vertice.

“Chissà quanto meglio avrebbero potuto rendere con una vita affettiva migliore...”.

Lei ha la foto del matrimonio sul suo profilo di Whatsapp: c’è sua moglie dietro al suo successo?

“Mia moglie Valeria è dietro anche alla scrittura di questo libro. Si firma Coach Vale e non a caso. Con lei ho vissuto questi ultimi 13 anni condividendo tutto. Il libro è un pezzetto in più. E nasce come un regalo, non tanto a noi quanto ai giovani desiderosi di apprendere”.

Lei ha tre figlie. Quanto conta la dimensione familiare?

“Tantissimo. Non sarei oggi la persona che sono senza mia moglie e le mie figlie. Le domande che volta per volta ti pongono portano a migliorarti, a confrontarti ogni giorno”.

Anche un padre deve avere una leadership.

“In casa nostra c’è una scritta di Nelson Mandela su un muro: “Non perdo mai. O vinco o imparo“. La genitorialità è un master, un terreno in cui crescere i figli e crescere anche tu”.

Scrive: “I soldi è bene trattarli solo come una conseguenza”. Vale nella finanza e nel mondo economico-produttivo?

“All’inizio di una carriera non bisogna inseguire i guadagni ma le competenze. L’obiettivo nelle imprese non è fare utile, ma migliorare il mondo”.

E i bilanci?

“Quando porti valore alle persone il tuo prodotto viene riconosciuto dal mercato. Ne ho avuto conferma anche col mio lavoro in Mind, il grande progetto di rigenerazione urbana nato sul terreni dell’Expo 2015”.

Sulla rigenerazione urbana a Milano è in corso un’indagine della magistratura. Lei che idea ha?

“La costruzione delle città, dei luoghi dove si vive, può migliorare o peggiorare la vita delle persone. Quando riesci a costruire spazi dove le persone s’incontrano e costruiscono percorsi comuni la città cresce. O magari rinasce. Più che di rigenerazione, mi piace parlare di rinascimento urbano. Che si preferisca un termine o l’altro, il punto è che al centro dei progetti debbano esserci le persone, cuore vitale di ogni comunità. In Mind costruiremo anche una chiesa: è giusto che ci siano spazi dove riflettere sul senso della vita”.

Questa Milano le piace?

“Rappresenta un potenziale straordinario, che può aumentare ancora. A patto che si riesca a mettere in contatto le persone. Quello di Mind è un modello replicabile. Stiamo realizzando un’area a Pavia e discutendo per nuovi progetti a Novara e a Torino”.

“Il vero successo” scrive “è riconoscere che ci sono ancora mille aspetti da imparare”. Cosa crede di dover apprendere ancora?

“Imparo dalle persone, mi piace ascoltare. Per questo credo che imparerò ancora. So parlare inglese, ma continuo a seguire corsi. La mia filosofia. Mai chiudersi nella torre d’avorio. A meno che non si voglia cadere”.

La sua più grande soddisfazione?

“Molti nella propria vita non sono piloti ma passeggeri. Sono felice di far parte della prima categoria”.

E il più grande errore?

“La fretta nel confronto con gli altri. Nel voler rispondere subito con una soluzione”.

Quanto è difficile fare il manager di Stato?

“Quanto lo è fare il manager nel privato. Lavorare nel settore pubblico ti dà la possibilità di portare anche un valore sociale, di restituire alla comunità”.

“Poco più che 40enne”, parole sue, “ero già stato seduto in poltrone che erano la realizzazione di tanti sogni”. Ci pensa spesso?

“Tutti i giorni. E ogni giorno tento di dare il massimo curando i dettagli invisibili. L’ho imparato dagli artigiani brianzoli: farlo è importante per se stessi prima che per l’azienda”.

Il tema della leadership ha cambiato la politica e gli equilibri del mondo. Cosa serve ai leader?

“Il nostro Paese, che ha potenzialità enormi, dovrebbe pensare più in grande. C’è bisogno di più stile italiano nel mondo. Anche dell’eccellenza delle imprese di Stato. Essere ambiziosi, ecco quello che serve”.