La gestione dei lavoratori stagionali, regole e consigli

Roma, 10 ottobre 2024 – La scorsa estate il settore dell’accoglienza ha fatto registrare un’importante evoluzione per quanto riguarda la riorganizzazione per l’accoglienza dei turisti internazionali che hanno iniziato ad arrivare in Italia già dalla scorsa primavera. Le aziende del settore sono attivamente alla ricerca di circa 246.000 nuovi lavoratori per far fronte alla crescente domanda e garantire un servizio adeguato ai visitatori. Quasi la metà delle aziende italiane (49,2%) segnala però ancora difficoltà nel trovare personale, principalmente a causa della scarsa disponibilità di candidati. Tuttavia, questa problematica è in leggera diminuzione rispetto al 2023, quando la percentuale di aziende che lamentava tale difficoltà era del 52%.

I consigli per motivare i lavoratori stagionali

MobieTrain, scale-up belga con sede in Italia che ha realizzato la prima web-App di microlearning per il personale in prima linea, progettata per consentire alle aziende di creare percorsi di apprendimento personalizzati per i loro dipendenti in base alla propria brand identity e agli obiettivi di formazione, racconta le 7 strategie suggerite ai manager per gestire al meglio il lavoro stagionale: