Lavoro, servono più competenze green e digital

Le imprese italiane hanno programmato il 6,4% di assunzioni in più a fine 2023 rispetto a quelle del 2022: sono complessivamente 330mila in più rispetto al 2022 e quasi 894mila in più rispetto al 2019. Sono i numeri del Bollettino annuale del Sistema Excelsior di Unioncamere e Anpal, diffuso durante il Salone Job Orienta a Verona. Tra contratti a tempo indeterminato o di una durata superiore a 30 giorni a fine anno le assunzioni supereranno i 5 milioni e mezzo. Ed uno su tre riguarda giovani al di sotto dei 30 anni. A trainare, anche nel secondo semestre 2023, la filiera del turismo, oltre un milione e 100mila assunzioni previste, del commercio, quasi 749mila contratti, delle costruzioni, per complessive 549mila assunzioni, e delle industrie manifatturiere, con 957mila entrate.

Il Bollettino segnala però un allarme sempre più ricorrente: il disequilibrio (mismatching) tra ruoli cercati ed offerti. Mancano operai specializzati e diplomati, particolarmente difficili da trovare sono gli ingegneri dell’informazione (con l’80,7% di criticità su poco meno di 5mila entrate programmate), le professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche (all’80,3% su 42mila ricerche ) e i tecnici delle costruzioni civili (con il 79,3% di difficoltà rispetto alle oltre 8mila assunzioni). A far salire queste criticità hanno contribuito il calo demografico, il ricambio generazionale del personale, il disallineamento quantitativo e qualitativo formazione e necessità reali del sistema economico. La richiesta di competenze green, scrive ancora il Bollettino Excelsior, è omogenea mentre tra quelle trasversali le più richieste sono la flessibilità e la capacità di lavorare in gruppo.

red. eco.