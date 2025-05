Lavoro, quali sono le professioni più innovative del 2025. Spunta il fornitore di alibi

Roma, 4 maggio 2025 – La diffusione dell’intelligenza artificiale in tanti ambiti della nostra vita ha portato alla nascita di nuove figure professionali, inimmaginabili sino a pochi anni fa. Fra queste, vi è quella dell’addestratore di modelli di AI, ma non solo. Vi sono poi altre professionalità molto richieste e particolari, come quella degli assaggiatori di cibo per cani, o di annusatori di prosciutti, oppure ancora di ricostruttori di scene del crimine. A scattare una fotografia dell’evoluzione del mercato del lavoro è la tech company Fiscozen, che ha analizzato alcune delle attività più innovative e particolari svolte in Partita Iva. L’indagine mette in luce la tendenza abbracciata da molti professionisti a costruirsi percorsi lavorativi originali, combinando abilità tecniche, attitudini personali, spirito imprenditoriale e ricerca di libertà in percorsi non lineari.

Le nuove figure nel mondo AI e digital

Nel solo settore dell’AI si sono affacciate sul mercato del lavoro cinque figure piuttosto ricercate, come il Prompt Engineer, che perfeziona comandi più adatti e funzionali per ottenere il risultato desiderato, e il Finetuner, che addestra modelli generici per adattarli a settori o compiti specifici. Sul piano consulenziale legato all’AI, invece, sono nate figure come lo specialista in Etica dell’Intelligenza artificiale, per valutare gli impatti socio-culturali e garantire un uso responsabile di queste tecnologie, il consulente sulla privacy nell’ambito dei Large Language Model (Llm), e il consulente legale nell’ambito delle automazioni guidate da AI.

Rimanendo nel mondo digitale, accanto ai creator, inclusi gli onlyfanser, streamer vari e gamer professionisti, troviamo mestieri più particolari, come il tester di coupon, che valuta qualità ed efficacia delle promozioni online, il partner virtuale e il risponditore in sex chat per conto dei creator su siti per adulti.

Tra i modelli di business che consentono di sviluppare attività snelle, dai bassi costi e dalle alte potenzialità di monetizzazione, sta spopolando quello dei ristoranti virtuali, veri e propri brand digitali della ristorazione che si appoggiano a dark kitchen, ovvero cucine non aperte al pubblico che producono esclusivamente per il delivery. Tra i lavori nati e cresciuti grazie ai social troviamo invece il Social Seller, un professionista che stabilisce connessioni dirette e autentiche con gli utenti per vendere un prodotto o un servizio, e il Responsabile dell'ascolto, che monitora e analizza le conversazioni online connesse al proprio brand senza l’utilizzo di software proprio per sfruttare la capacità umana di leggere i sentimenti del pubblico.

Lavori offline

Nei settori offline si sono fatti spazio lavori legati ai cambiamenti nelle abitudini sociali, culturali e produttive, con al centro due tratti comuni: l’alto livello di specializzazione e la personalizzazione dei servizi. È il caso degli Experience Designer, esperti nel creare esperienze su misura, sempre più richieste da un pubblico con buona capacità di spesa in settori come quello dei viaggi, benessere e shopping, mescolando diverse competenze di lettura dei bisogni degli altri e dei trend in corso.

Nella ristorazione ha invece preso piede il Menù Engineer, cioè chi ristruttura menù partendo dal food cost per aumentare la percezione della qualità e rendere l’attività più profittevole. In linea con l’attenzione crescente ai diritti e ai bisogni delle persone, nelle aziende più strutturate hanno assunto grande importanza i Disability Manager, esperti di accessibilità per persone con disabilità, e gli Hse Advisor, consulenti specializzati in salute, sicurezza e ambiente per far rispettare le normative e promuovere pratiche sicure e sostenibili.

Le professioni più strane

Ci sono poi professioni meno nuove, ma molto particolari e, in alcuni casi, anche molto remunerative: gli annusatori di prosciutti negli stabilimenti Dop per valutare la stagionatura dei salumi, gli assaggiatori di cibo per animali, il contatore di fagioli in aziende alimentari, il guardiano di isole deserte, l’accenditore di candele in chiese e basiliche storiche, il ricostruttore di scene del crimine con spaghetti o rigatoni per mostrare traiettorie e impatti, il sub raccoglitore di palline da golf, il colombista per matrimoni, il dormitore professionista per testare materassi e addirittura il fornitore di alibi, che crea giustificazioni per chi necessita di copertura in caso di assenze e ritardi, o addirittura tradimenti all’interno di relazioni.