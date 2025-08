Lavoro in somministrazione: "Serve chiarezza normativa"

Nei giorni scorsi un emendamento sui lavoratori tramite Agenzia, presentato e poi rimandato ad altro momento di discussione, ha dato origine a una narrazione di alcune aree dei partiti di opposizione, di taluni sindacati e di diversi giornali, lontana dal vero e che impone di rimettere in ordine le questioni prima di tutto per amore di verità. Lo scenario è ben diverso da quello rappresentato e conoscerlo avrebbe aiutato ad evitare reazioni puramente ideologiche che sacrificano il merito e, in questo caso, proprio la tutela dei lavoratori utilizzando impropriamente e strumentalmente la bandiera della lotta alla precarietà.

Tramite Agenzie per il Lavoro sono impiegate circa 500mila persone, un terzo delle quali ha un contratto a tempo indeterminato, con un sistema di tutele davvero unico che gli stessi sindacati di settore hanno coralmente definito completo, innovativo e altamente tutelante.

Purtroppo, negli ultimi mesi, una confusa giurisprudenza di merito ha, in alcuni casi, applicato le regole dei contratti di lavoro a tempo determinato anche a chi, sempre tramite Agenzia, ha un contratto a tempo indeterminato; in altre parole è stato applicato il limite di durata complessiva della missione presso l’azienda di 24 mesi caratteristica del contratto a tempo determinato nonostante il nostro Ordinamento indichi espressamente che questo limite non riguarda in alcun modo chi ha un contratto, sempre tramite Agenzia, a tempo indeterminato.

Tutto questo ha causato una condizione di incertezza che si riflette sulla continuità di lavoro di 140mila persone che, al momento, sono assunte a tempo indeterminato dalle Agenzie. Con la nuova disciplina si punta a introdurre parametri certi, elevando il limite di durata del periodo di somministrazione presso lo stesso utilizzatore a 36/48 mesi, ma solo nel caso in cui il lavoratore sia stato assunto dall’Agenzia con un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Con l’applicazione della nuova normativa si risolverebbero così le incertezze interpretative e anche le questioni di compatibilità della normativa italiana con la Direttiva CE 2008/104 in tema di ragionevole temporaneità della somministrazione. Peraltro, giova ricordare che la percentuale di persone che nell’arco di due anni viene assunta a tempo indeterminato è maggiore per i lavoratori che transitano dalla somministrazione (33,2%), rispetto a quella registrata per i lavoratori assunti direttamente dalle aziende (19%).

Per chi avesse, poi, la volontà di entrare davvero nel merito delle questioni sarebbe utile evidenziare che, a distanza di diciotto mesi dall’assunzione a tempo indeterminato, risultano ancora occupate più persone assunte dalle Agenzie che dalle aziende (70,3% contro 56,9%, dati dal 2010 al 2020). E, nel caso di cessazione di contratti a tempo indeterminato in somministrazione, le persone accedono a una nuova occupazione stabile molto più frequentemente di quanto accada al termine dei contratti direttamente subordinati con l’azienda.

La precarietà, giusto per semplificare anche per i meno avvezzi, abita altrove: nelle cooperative spurie che assumono per pagare i lavoratori anche il 30% in meno di quanto previsto dai Ccnl, nelle false collaborazioni, nelle finte partite Iva, nell’uso disinvolto dei subappalti, in certe reti di impresa che servono solo per mascherare forniture di lavoro a basso costo e, ovviamente, in tutte le attività irregolari o in nero. Fare dichiarazioni superficiali e a puro uso mediatico non aiuta di certo lo sviluppo del mercato del lavoro e gli stessi lavoratori, soprattutto se tali dichiarazioni provengono da chi ha un ruolo politico, sindacale o giornalistico.

Presidente Assolavoro