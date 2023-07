Lavoro, introvabili cuochi, bagnini e pasticceri per l’estate 2023: almeno 30 mila posti

Roma, 11 luglio 2023 - Nel turismo i posti di lavoro non mancano, cuochi, camerieri, bagnini e pasticceri però sembrano essere "introvabili" per le aziende del settore l'ho.re.ca (Hotel, ristoranti, catering). A lanciare l'allarme è Associazione italiana delle agenzie per il lavoro, che per l'estate 2023 stima la mancanza di oltre 30.000 figure nel settore turistico.

Assosomm, in collaborazione con l'istituto di ricerca Censis, mette al primo posto dei 'richiesti' con il 43% delle selezioni nel comparto, i "Cuochi e aiuto cuochi". Al secondo posto tra i 'desiderati' ci sono i "baristi e addetti alla caffetteria", con il 41%, e "addetti alla mensa", 39%.

"Camerieri e runner", al 38% delle selezioni, sono al quarto posto, davanti ai "lavapiatti" (35%). Poi seguono nella top ten degli 'introvabili' "receptionist e autisti" al 34%. I "bagnini" (33%), che però sono al primo posto di tutte le aziende turistiche del "Comparto Mare", diventando in assoluto la figura impossibile da trovare a tutte le latitudini del Belpaese. Ottavo posto (30%) i "pasticceri", nono "barman e barlady" e decimo (26%) i "Sommelier".

In realtà nel settore turistico il numero di posti vacanti in Italia è in costante aumento dal 2016. Fino ad allora e per un decennio, il numero di posti vacanti era rimasto sotto l'1%, poi il boom, a eccezione degli anni della Pandemia. Oggi i dati mostrano che le richieste di lavoratori nel turismo è più che raddoppiato passando dallo 0,9% al 2,4% in 7 anni.

Vi è anche carenza di lavoratori stagionali per la raccolta di frutta e verdura un po' in tutta Italia, come per gli addetti dell'industria dolciaria. Assosomm stima che si ricerchino 1.400 addetti alla cernita e al confezionamento delle patate; almeno 20.000 addetti alla cernita e al confezionamento di pesche; 10.000 addetti per la vendemmia; 800 addetti alla cernita e al confezionamento dei meloni. In Piemonte, dove l'industria dolciaria è fiorente, per il distretto delle nocciole e del cacao, si ricercano almeno 1.000 persone in ambito produttivo e oltre 500 panificatori nei laboratori industriali.