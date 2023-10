Lavoro e burnout, sindrome trasversale. Oms: ne soffrono più di 300 milioni di persone. Le possibili soluzioni

Roma, 3 ottobre 2023 – La salute mentale nel mondo del lavoro La depressione collegata al lavoro ha un costo stimato in 620 miliardi di euro all'anno, con una perdita di 240 miliardi di euro in termini di produzione economica. L’Oms, nel 2021 ha rivelato che nel mondo più di 300 milioni di persone soffrono di disturbi mentali legati al lavoro quali esaurimento, ansia, depressione o stress post-traumatico, il che è legato al fatto che un lavoratore su quattro in Europa ritiene che il lavoro incida negativamente sulla sua salute. Questi alcuni dati contenuti nella Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2022 sulla salute mentale nel mondo del lavoro digitale. I dati dicono poi che i costi delle patologie mentali, nel 2015, erano stimati a oltre il 4 % del Pil in tutti gli Stati membri dell'Ue. Lavoro e burnout. Una sindrome trasversale Il mondo del lavoro vive un momento cruciale segnato da un post pandemia che ha portato alla luce complicazioni e malessere. Mentre ‘Great Resignation’ e ‘Quiet Quitting’ possono essere recintate con maggiore facilità in una cornice, il ‘Burnout’ ha invece confini più labili e una soluzione meno razionale. Questo perché coinvolge il sottobosco dei sentimenti umani legati a gratificazione, pressione, soddisfazione e insofferenza. A fornire qualche dato c’è il Report Future Forum Pulse 2023 secondo il quale il burnout è ancora in aumento a livello globale, con il 42% della forza lavoro che lo segnala. Un massimo storico da maggio 2021, quando Future Forum ha iniziato a misurare il burnout dei dipendenti. La definizione di burnout dell’Oms Il burnout è incluso nell’undicesima revisione della classificazione internazionale delle malattie come fenomeno professionale. L’OMS lo descrive come una sindrome derivante dallo stress cronico sul posto di lavoro che non è stato gestito con successo. È caratterizzato da tre dimensioni: sentimenti di esaurimento, aumento della distanza mentale dal proprio lavoro legata anche sentimenti negativi o cinici e ridotta efficacia professionale. Flessibilità-produttività. Il grande nodo economico Sempre secondo i dati del Report Future Forum Pulse 2023 i dipendenti insoddisfatti del proprio livello di flessibilità sul lavoro hanno il 43% in più di probabilità di affermare di sentirsi esausti sul lavoro rispetto a coloro che sono soddisfatti del proprio livello di flessibilità. I dirigenti, dall’altro lato, continuano a citare il calo della produttività come la seconda preoccupazione più seria quando si tratta di lavoro flessibile. Eppure il lavoro flessibile continua a essere associato a una maggiore produttività, e non a una minore produttività, con i maggiori vantaggi tra i lavoratori con flessibilità di orario. Il burnout, tra l’altro, colpisce in maniera trasversale i lavoratori inclusi manager e dirigenti. Non è dunque direttamente legato alla remunerazione, ai benefit e allo status sociale che deriva dalla posizione apicale. In che modo l’accesso alla flessibilità influisce sul burnout? Il 53% di coloro che sono insoddisfatti del proprio livello di flessibilità affermano di essere esauriti, rispetto al 37% dei dipendenti che sono soddisfatti del proprio livello di flessibilità. I dipendenti che non hanno la possibilità di modificare i propri orari hanno il 26% in più di probabilità di dichiararsi esauriti sul lavoro rispetto a quelli con una flessibilità di orario moderata. Il 93% dei dipendenti desidera flessibilità quando lavora mentre tra coloro che si dichiarano insoddisfatti del proprio livello di flessibilità, il 75% afferma di voler cercare una nuova opportunità entro il prossimo anno. La flessibilità è seconda solo alla retribuzione nel determinare la soddisfazione lavorativa. Mental health at work: soluzioni Il 28 settembre 2022 l’OMS ha pubblicato le ‘Linee guida sulla salute mentale sul lavoro’. Cosa contengono queste linee per il mental health at work? Alcuni parametri elastici ma puntuali a cui enti e imprese devono tendere ad adeguarsi. Tra questi: riduzione del carico di lavoro e cambi di programma, prevedere per i lavoratori interventi per promuovere le competenze nella gestione dello stress riducendo il disagio emotivo e migliorando l’efficacia del lavoro. I destinatari delle linee guida sono sia gli impiegati sia chi ricopre posizioni apicali come i manager; stando poi alle Linee guida per il well-being le azioni dovranno riguardare tanto la prevenzione quanto il momento in cui il malessere nel luogo di lavoro sia in fase iniziale o acuta. Focus: la digitalizzazione come amica e non come nemica Uno scenario, quello della salute mentale, dai tessuti elastici con una grammatica molto difficile da tradurre nel piano concreto. Tuttavia, a inserire elementi tangibili – da sommare alle Linee guida – è la risoluzione del Parlamento Europeo del 5 luglio 2022. La risoluzione, firmata per registrare le conseguenze sul mondo del lavoro lasciate dalla pandemia da Covid-19, non fa dietrofront sull’importanza di digitalizzazione e nuove tecnologie avanzate quali l'AI e le macchine artificiali che stanno infatti trasformando la natura del lavoro. Attualmente circa il 40 % dei dipartimenti delle risorse umane nelle società internazionali utilizzano applicazioni di AI e il 70 % ritengono che questa sia una priorità assoluta per la loro organizzazione. Pare quindi che dopo la pandemia il mondo non sia più lo stesso: il mondo del lavoro oggi deve fare i conti con le nuove tecnologie ma anche con il diritto alla salute psico-fisica nel mondo del lavoro.