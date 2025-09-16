Lavoro domestico, 650mila euro per Baze

Baze, la startup italiana che aiuta a selezionare, assumere e pagare lavoratori domestici in modo semplice, sicuro e trasparente, ha annunciato la chiusura di un round di investimento da 650mila euro. L’operazione ha visto la partecipazione di un importante family office italiano come lead investor, insieme allo startup studio Nana Bianca e alcuni business angel rilevanti nel panorama startup italiano. In un contesto in cui il lavoro domestico (un comparto che in Italia conta oltre 2 milioni di collaboratori) si basa ancora su lavoratori irregolari, questo investimento potrà accelerare lo sviluppo tecnologico della piattaforma, per permettergli di arrivare presto nelle principali città italiane.

"La nostra mission è garantire un servizio smart e affidabile per trovare e gestire collaboratori domestici verificati", spiega Davide Lauria, founder e ceo di Baze. "Vogliamo migliorare – continua – la qualità del lavoro e la vita delle persone rivoluzionando il modo di vivere l’ambiente domestico". Con un track record in crescita e oltre 300 rapporti di lavoro regolari attivati nel primo semestre 2025, Baze continua a incidere su uno dei settori più frammentati del Paese. L’azienda punta ora a raggiungere oltre 1.000 posti di lavoro generati grazie alla piattaforma e a consolidare Baze Pay, il sistema di pagamento che semplifica il versamento dei contributi Inps e gli accantonamenti obbligatori.

o. fi.