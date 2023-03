Lavoro, centomila posti in più nei primi due mesi del 2023

Doveva essere l’anno della semi-recessione. E, invece, i primi numeri del mercato del lavoro del 2023 segnano addirittura una ripresa dell’occupazione dopo la frenata di fine 2022. Nei primi due mesi dell’anno, si registra un saldo positivo tra attivazioni e cessazioni di oltre 100mila posti. Un giovane alla ricerca di lavoro Si tratta di un aumento superiore al doppio di quello del bimestre precedente, e maggiore di circa un terzo rispetto agli stessi mesi del 2019, prima della pandemia. Una buona notizia, tanto più che a crescere sono soprattutto i contratti stabili, anche se rimane il nodo irrisolto dell’aumento di quelli più precari soprattutto per le donne, soprattutto negli ultimi due anni. Soddisfazione Dati, comunque sia, positivi che fanno tirare un sospiro di sollievo alla premier e ai ministri economici. Soddisfatta Giorgia Meloni, che parla di "un'ottima notizia che ci spinge a far sempre meglio". Mentre la ministra del Lavoro, Marina Elvira Calderone, sottolinea come questi dati rappresentino un «segnale di fiducia per la nostra economia, anche se molto resta da fare». Perché «da diversi settori - spiega - intercettiamo una carenza di manodopera". Insiste sul confronto internazionale, invece, il Ministro Adolfo Urso: "Sono stati creati in questi mesi più...