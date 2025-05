L’auto dà segnali di risveglio. Il mercato sale del 2,7% in aprile

Lieve aumento per il mercato dell’auto in Italia in aprile, con 139.084 immatricolazioni, il 2,71% in più dello stesso mese del 2024. Dall’inizio dell’anno sono state vendute 583.038 auto, in calo dello 0,63% sull’analogo periodo del 2024. Anche Stellantis (in foto il presidente John Elkann) mostra un segno positivo (+0,4% ) con 42.803, immatricolazioni nel mese di aprile. La quota di mercato è del 30,7%, contro il 31,4% di un anno fa. Nei primi quattro mesi dell’anno le immatricolazioni del gruppo sono 178.585 (-7,5%) e la quota di mercato è del 30,6% contro il 32,8% del 2024.

Per il brand Alfa Romeo è stato il migliore aprile degli ultimi cinque anni con un balzo delle vendite del 43%. Va bene anche Jeep grazie alle performance dell’Avenger, il suv preferito dagli italiani.

Continua a crescere nel mercato italiano la cinese Byd "con un’accelerazione – sottolinea l’azienda in una nota – mai vista prima nel settore automotive, che le consente di passare in appena 7 mesi da 0,06 a 1,2% di quota". Prosegue anche il recupero dell’auto elettrica - spiega Motus-E - ma il gap con l’Europa rimane. Nel quarto mese dell’anno, in particolare, sono state immatricolate 6.646 vetture full electric, in aumento del 110,38% rispetto ad aprile 2024, con una quota di mercato salita al 4,76%.

Alberto Levi