In arrivo la prima laurea in Scienze dell’Artigianato

Padova, 19 maggio 2025 – “ArtigianIA – Una laurea in intelligenza artigiana”, è questo il nome del progetto, avviato a Padova, per arrivare a istituire in Italia la prima laurea in Scienze dell’Artigianato dedicata alla formazione economica e manageriale per le imprese artigiane. Un progetto che vede alleati Ministero dell’Università e della Ricerca, Università e Confartigianato per valorizzare le competenze degli imprenditori e dotare le nuove generazioni di un corso di studi accademici ad hoc per guidare le aziende. A presentare l’iniziativa a Padova sono intervenuti, tra gli altri, il Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, la Rettrice dell’Università degli Studi di Padova Daniela Mapelli, il Presidente di Confartigianato Marco Granelli. "La laurea in Scienze dell’Artigianato – ha spiegato il Ministro Anna Maria Bernini – è un percorso innovativo che nasce dall’ascolto del territorio, dalla visione lungimirante delle imprese, dalla disponibilità dell’Ateneo e dall’impegno del ministero. Un’iniziativa pensata per valorizzare il sapere e il saper fare, offrendo ai giovani gli strumenti per affrontare con competenza e consapevolezza le sfide del mondo del lavoro”.

A sua volta la Rettrice dell’Università degli Studi di Padova Daniela Mapelli ha sottolineato: “La missione dell’Università è quella di porre in connessione il mondo dell’istruzione con il territorio, di mantenere un legame molto stretto e un’interlocuzione con il mondo esterno, di cogliere le esigenze delle imprese. Per questo puntiamo sulla formazione permanente anche con l’offerta di microcredenziali, pacchetti di competenze offerte non soltanto ai laureati ma anche tutti coloro che intendono arricchire le proprie conoscenze in ambiti specifici e legati all’evoluzione del mondo del lavoro”. Soddisfatto il Presidente di Confartigianato Marco Granelli, che ha spiegato: “L’iniziativa nasce dalla volontà di far incontrare università e aziende per potenziare la secolare cultura produttiva dei nostri imprenditori in un percorso di formazione utile a possedere gli strumenti indispensabili ad affrontare le opportunità offerte dall’innovazione tecnologica, dalle transizioni green e digitale, dalla competizione sui mercati mondiali”.