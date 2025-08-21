L'assemblea di Mediobanca boccia l'ops su Banca Generali, Nagel sconfitto: “Opportunità mancata”

Milano, 21 agosto 2025 – L'assemblea di Mediobanca ha bocciato l'offerta pubblica di scambio su Banca Generali. Lo si apprende da una nota diffusa al termine dell'appuntamento dei soci, che hanno votato tramite il rappresentante designato. I voti favorevoli all'operazione voluta dall'ad Alberto Nagel si sono fermati al 35%, quelli contrari sono stati pari al 10% e gli astenuti al 32% del capital.

La mancata autorizzazione per l'offerta su Banca Generali è "un'opportunità mancata per effetto del voto espresso, in particolare, da azionisti che, anche nell'attività di engagement, hanno manifestato un evidente conflitto di interesse, anteponendo quello relativo ad altre situazioni/asset italiani a quello di azionisti di Mediobanca".

Lo dichiara in una nota l'amministratore delegato di Mediobanca, Alberto Nagel, commentando il voto dell'Assemblea degli azionisti riunitasi oggi. Per Nagel "risulta, infatti, evidente dal voto che coloro i quali non si sono trovati in questa posizione si sono espressi a favore (mercato in primis), in linea con le raccomandazioni dei proxy advisors internazionali. Si tratta chiaramente di un'opportunità, per ora, mancata per lo sviluppo della nostra Banca e del sistema finanziario

italiano. Continueremo ad essere concentrati sull'esecuzione del nostro Piano "One Brand - One Culture" convinti della superiore generazione di valore rispetto all'alternativa rappresentata dall'offerta di Mps".

Nagel ha poi ringraziato "tutti coloro che in questi anni hanno creduto e sostenuto il processo di forte crescita e trasformazione di Mediobanca e che hanno supportato l'operazione Banca Generali come ulteriore e definitivo tassello nella creazione di un Wealth Manager di respiro internazionale".