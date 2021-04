Bologna, 28 aprile 2021 - Laserwall è la prima bacheca digitale interattiva che raccoglie non solo le comunicazioni del condominio mandate dall’amministratore, ma anche le informazioni o i servizi che facilitano la vita di quartiere. Tutto il sistema si basa su un tablet da 21 pollici posizionato nell’androne del condominio. Solo i residenti del palazzo possono accedervi aprendo un account per iniziare a usufruire dei servizi proposti. Oltre al device fisico, l’ecosistema Laserwall è accessibile anche dalla App, scaricabile da Apple Store e Google Play Store, e disponibile solo per chi ha una bacheca digitale installata nel proprio condominio.

La naturale evoluzione di questo innovativo device sviluppato per la comunità ha portato Laserwall, grazie all’incontro con SpeeD, a integrare le informazioni meramente di servizio con news geolocalizzate e offerte dedicate ai singoli condomini, personalizzate quartiere per quartiere.

A partire dal mese di aprile SpeeD, infatti, costituirà un significativo boost per Laserwall diventando uno dei partner di riferimento per la raccolta pubblicitaria per le 3000 bacheche installate nel comune di Milano, spaziando dagli annunci tradizionali dei grandi clienti e delle piccole attività, ma anche ricerca di personale, proposte immobiliari, vendite private e proposte di servizi personali, come vendita auto e moto, baby sitter, lezioni private, ecc….

SpeeD, inoltre, coinvolgerà le proprie aziende partner nello sviluppo di offerte esclusive per i gruppi di acquisto dei condomini – Laserwall incorpora la funzionalità "La Spesa", che offre agli inquilini del palazzo la possibilità di organizzarsi in gruppi per acquistare una selezione esclusiva di prodotti di alta qualità e servizi a prezzi vantaggiosi – e di tutte le opportunità commerciali legate a questo genere di attività, compresi gli abbonamenti alle testate carta e digitali edite da Editoriale Nazionale: QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno.

Il Gruppo Monrif metterà a disposizione la propria esperienza per creare un nuovo canale di comunicazione, sviluppando contenuti editoriali, testo, video, foto, per pubblicare sulle bacheche digitali news di carattere nazionale e locale, targhettizzati sulle aree di competenza dei singoli condomini.

"Le nostre testate sono da sempre caratterizzate da un forte radicamento nel territorio, con una informazione puntuale generata dalla presenza capillare delle nostre redazioni. Il progetto che abbiamo sviluppato con Laserwall ci permette di essere ancora più presenti e incisivi, non solo nell’offerta editoriale ma, soprattutto, nelle proposte di comunicazione che siamo in grado di costruire per i nostri clienti – dichiara Sara Riffeser Monti, Presidente SpeeD – In un momento così cruciale per tutto il settore pubblicitario, e non solo, completiamo il nostro portafoglio posizionandoci sul mercato come l’unica concessionaria in grado di raggiungere, contemporaneamente, il grande pubblico e il singolo cliente. Attraverso i nostri mezzi soddisfiamo l’esigenza delle grandi realtà nazionali, che possono pubblicizzare i loro prodotti sulle nostre testate nazionali e indicare al cliente finale in quali punti vendita di prossimità è possibile trovarli, ma anche del piccolo negozio di quartiere, che ottimizza il proprio investimento offrendo i propri servizi direttamente ai suoi potenziali clienti".

"La collaborazione con SpeeD si inserisce nel nostro progetto di diventare a tutti gli effetti un mass media nei territori in cui siamo presenti, in questo caso raggiungendo solo nell’area milanese ben oltre 3.000 condomini, direttamente negli androni dei palazzi - commenta Salvatore Dolce, Founder di Laserwall - Mai come in questo periodo Laserwall diventa fondamentale per le comunità di quartiere e soprattutto per le attività commerciali che ne fanno parte. Grazie all’alto grado di profilazione permesso dalla nostra tecnologia, i brand di tutte le dimensioni possono valorizzare e amplificare la propria offerta in modo mirato ed efficace attraverso forme di advertising innovative".

SpeeD, concessionaria del Gruppo Monrif, è una delle concessionarie di pubblicità più esclusive nella realizzazione di progetti di comunicazione "taylor made" altamente efficaci per clienti di ogni tipologia e dimensione, sia sui mezzi di proprietà del Gruppo, sia su mezzi di Editori terzi. Tra i top player sul territorio nazionale, SpeeD è leader sul territorio, grazie all’esclusiva capillarità e presenza sul mercato, caratteristiche che la rendono in grado di rispondere alle molteplici esigenze di comunicazione delle aziende di ogni dimensione e settore merceologico. Negli anni ha organizzato diversi eventi, dal livello internazionale a quello locale, spaziando dall’ambito business fino a quello culturale e sportivo.

Cos'è Laserwall

Laserwall è la tecnologia che connette i palazzi alle opportunità del proprio quartiere integrando aggiornamenti sulle news del condominio. Attraverso l’app e la bacheca digitale, le persone hanno accesso a promozioni dedicate, occasioni di socializzazione e incontro, informazioni utili e professionisti di cui si può avere bisogno. Laserwall è inoltre una nuova piattaforma media digitale che permette bassissimi costi contatto a fronte di un alto livello di profilazione, accessibile sia dai grandi brand sia dalle piccole attività. L’installazione della bacheca digitale è gratuita ed è utile ad amministratori, condòmini e aziende che desiderano interfacciarsi direttamente e in modo innovativo con la comunità locale in cui operano.