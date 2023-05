"L’armocromia diventata di moda Da noi è un lavoro già da anni"

DA QUANDO LA SEGRETARIA del Partito democratico, Elly Schlein, ne ha parlato in un’intervista, l’armocromia è sulla bocca di tutti: in realtà, nell’ambito della moda e della consulenza d’immagine questa professione esisteva da decenni, oltre a impazzare da tempo sui social. Nata all’inizio degli anni Ottanta negli States, grazie al saggio "Color me beautiful" di Carole Jackson, l’analisi dei colori della persona è finalizzata a individuare le tonalità che più "ci donano" e a valorizzare, dunque, la bellezza naturale di ognuno.

La startup italiana Cromos, fondata da Luisa Lombardi e Fabio Fumagalli (nella foto), entrambi under 30, mette a disposizione una piattaforma digitale in grado di guidare gli utenti alla scoperta dei propri colori "amici", rendendo possibile, così, un’esperienza di shopping personalizzato. Fornire una consulenza d’immagine ‘pop’, digitale e alla portata di tutte le tasche: questa la mission della startup che, a soli due anni dalla fondazione (avvenuta nell’aprile 2021), ha chiuso un primo round di finanziamento da 200mila euro.

"È stata un’idea di Luisa: ha un diploma in Fashion & business management all’Istituto Marangoni di Milano e si è sempre mossa, con curiosità ed entusiasmo, in questo settore", racconta Fabio Fumagalli, ingegnere informatico 30enne che nella startup riveste il ruolo di General manager, mentre Luisa è l’amministratrice delegata. "Ma la scintilla si è accesa dopo aver assistito alla presentazione di un libro sull’armocromia: ha intuito che poteva trattarsi di un trend duraturo e mi ha parlato del suo progetto. Ho deciso, dunque, di affiancarla e di fornirle il necessario supporto in termini di know-how tecnologico: ci piace dire che io sono ‘il nerd’, lei il vulcano di idee".

Da allora ne è stata fatta di strada: nel maggio 2021 la neonata società ha partecipato alla sua prima ‘battle’ (competizione in cui le startup selezionate si sfidano davanti a una giuria di esperti per conquistare il finanziamento in palio e sviluppare, così, la propria idea di business, ndr), aggiudicandosela a piene mani. Poco più di sei mesi dopo, a gennaio 2022, l’app di Cromos era già disponibile su tutti i digital store, raggiungendo 2mila download soltanto nel primo giorno dal lancio. A oggi, l’applicazione è stata scaricata 270mila volte: "un risultato ancor più soddisfacente", sorride Fumagalli, "perché raggiunto senza aver promosso la app in alcun modo, né tramite sponsorizzazioni, né servendoci di creatori di contenuti e influencer".

La ragione di un successo così travolgente si chiama ‘CromosAI’: è la tecnologia di intelligenza artificiale, sviluppata dalla startup, che dà la possibilità di scoprire le caratteristiche univoche di un volto semplicemente caricando la propria foto e rispondendo a un test di poche domande. "Il nostro algoritmo è in grado di analizzare la foto e individuare la ‘stagione’ (secondo l’armocromia, gli individui possono essere abbinati alle 4 stagioni in base ai colori che li connotano, tra occhi, pelle, ciglia e sopracciglia, ndr) e la forma del volto di ognuno di noi: il tutto in pochi millisecondi", prosegue Fumagalli. "L’algoritmo è il risultato di un progetto che ha coinvolto più di 50 consulenti d’immagine e il nostro team di ricerca. Attraverso il sistema del ‘machine learning’, l’intelligenza artificiale continua ad affinare le proprie capacità di analisi, elaborando profili sempre più dettagliati. CromosAI ha ‘scansionato’, finora, oltre un milione di utenti e raggiunto un’accuratezza superiore al 98%". Dallo scorso gennaio, la tecnologia messa a punto da Cromos è a disposizione degli e-commerce, per migliorarne le prestazioni e abilitarli a offrire uno shopping personalizzato agli utenti che scelgono di ‘profilarsi’ attraverso la piattaforma.

Una volta concluso il test e appreso a quale ‘stagione’ si appartiene (è possibile anche prenotare un incontro vis-à-vis con un consulente di immagine, tra i 40 affiliati da Cromos in tutta Italia), il catalogo dei prodotti in vendita su app viene scremato per proporre solo i capi o gli accessori che meglio si adattano ai colori dell’utente. L’obiettivo è soddisfare tutte le esigenze, anche sotto il profilo economico. È infatti possibile spaziare da brand low cost a marchi del lusso, dall’abbigliamento sportivo all’abito da cerimonia o da cocktail: ciò grazie ad accordi siglati direttamente con le aziende.

"In queste settimane abbiamo chiuso tre contratti importanti con alcuni brand del fashion e della cosmetica; altri sono in fase di trattativa", spiega ancora il general manager della startup. "Attualmente il nostro staff conta 12 persone, ma intendiamo crescere ancora. Due i nostri progetti per l’immediato futuro: da una parte, raggiungere 1 milione di utenti dell’app; dall’altra, sbarcare, entro fine anno, in altri Paesi europei (Germania, Francia e Regno Unito in primis) e nel resto dal mondo, a cominciare da Asia e Stati Uniti. Ma prima sarà necessario concludere un ulteriore round di finanziamento, per essere pronti ad affrontare l’approdo sui mercati internazionali e implementare la nostra app con nuove funzionalità".