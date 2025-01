L’annuncio di Zuckerberg:: "Elkann entra nel cda di Meta"

Con l’inizio del 2025, John Elkann, amministratore delegato di Exor e presidente di Stellantis e Ferrari, entra nel Consiglio di amministrazione di Meta. Ad annunciarlo è Mark Zuckerberg, presidente e ad di Meta, sul proprio profilo social. "Sono entusiasta di iniziare l’anno con alcune notizie su cui stiamo lavorando da un po’: Dana White, John Elkann (in foto) e Charlie Songhurst si uniscono al Consiglio di amministrazione di Meta. Abbiamo enormi opportunità davanti, dall’Intelligenza artificiale ai dispositivi indossabili al futuro della connessione umana, e il cda ci aiuterà a raggiungere la nostra visione", scrive Zuckerberg. E ancora: "John ha una profonda esperienza nella gestione di grandi aziende globali e porta una prospettiva internazionale... Non vedo l’ora di lavorare con Dana, Charlie e John. Il 2025 sarà un anno importante per Meta e sono entusiasta di averli a bordo!".

Intanto, il presidente di Elkann, che si è detto onorato per l’annuncio di Meta, ha anche espresso soddisfazione in un messaggio inviato a tutti i dipendenti del Gruppo nel mondo: "Dobbiamo essere orgogliosi di quanto fatto. Di fronte alle sfide del nostro settore, nei quattro anni trascorsi dalla creazione di Stellantis abbiamo raggiunto molti traguardi importanti. È senza dubbio una base solida su cui continuare a costruire insieme il nostro futuro". Questo perché, "nonostante le difficoltà, il 2024 è stato un anno ricco di successi".